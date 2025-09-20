الأمن يكشف ملابسات فيديو يظهر تعرض شخص لحالة تشنج بسبب تعاطي المخدرات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يُظهر أحد الأشخاص في حالة تشنج غير طبيعية، يُرجّح أنها ناجمة عن تعاطي مواد مخدرة، وذلك في نطاق محافظة الجيزة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو شخص ظهربحالة تشنج نتيجة تعاطي المخدرات بالجيزة

وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ومن المعروف عنه تعاطيه للمواد المخدرة، كما تبين سابقة تردده على أحد مستشفيات علاج الإدمان والأمراض النفسية.

فيديو شخص ظهر بحالة تشنج نتيجة تعاطي المخدرات

وتم ضبط الشخص المعني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار خطة الدولة للتعامل الحاسم مع قضايا الإدمان وتعاطي المخدرات حفاظًا على السلامة العامة.

