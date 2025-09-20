السبت 20 سبتمبر 2025
أسس عيادة واستقبل مرضى، تجديد حبس عاطل انتحل صفة طبيب في التجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة طبيب والنصب على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة التجمع 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أسس عيادة طبية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة وزاول نشاطه الإجرامي عبر استقبال مرضى، مستعينًا بالأدوات والمستلزمات الطبية لإيهامهم بصفته الوهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه وبحوزته أدوات وأجهزة وملابس طبية، سجلات بأسماء المرضى، 2 ماكينة دفع إلكتروني، 2 جهاز لاب توب و2 هاتف محمول، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي

وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

