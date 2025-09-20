ضبط عاطل يستخدم ملابس نسائية للتسول في الجيزة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على عاطل يستخدم ملابس نسائية للتسول واستجداء المارة بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك فى إطار متابعة وزارة الداخلية لكشف حالات التسول واستغلال المواطنين، تم التوصل إلى مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص مرتديًا ملابس نسائية واستخدامها في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالجيزة.

وبالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.