السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مداهمات لبؤر إجرامية ومخدرات بالشرقية والأقصر

وزارة الداخلية، ضبط
وزارة الداخلية، ضبط المخدرات

قتل عنصران جنائيان شديدا الخطورة في مداهمات لـ بؤر إجرامية، وبحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية خلال مواجهات مع قوات الشرطة بمحافظتى الشرقية والأقصر.

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق عدة محافظات، بجلب كميات من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.

الأمن يكشف ملابسات فيديو يظهر تعرض شخص لحالة تشنج بسبب تعاطي المخدرات بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدى وتهديد شخص ونجله فى بولاق

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، تم استهداف تلك البؤر، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، محكوم عليهما بالسجن المؤبد والسجن في جنايات "شروع في قتل، مخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه" بمحافظتى الشرقية والأقصر، وضبط باقي عناصر البؤر بحوزتهم: أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، هيدرو)، 68 ألف قرص مخدر، 87 قطعة سلاح نارى (80 بندقية خرطوش، 4 بنادق آلية، 3 فرد خرطوش)

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ73 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والعناصر المتورطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية ضبط المخدرات بؤر اجرامية أسلحة نارية غير مرخصة مصرع عناصر جنائية

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو يظهر تعرض شخص لحالة تشنج بسبب تعاطي المخدرات بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدى وتهديد شخص ونجله فى بولاق

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تعرض طالبات للمضايقة أمام مدرسة بالجيزة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

الداخلية تنفي صحة فيديو مشاجرة سيدتين بالشرقية

تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد (صور)

الداخلية تكشف ملابسات تعدي زوج على زوجته ومحاولة بيع نجلهما بالإسكندرية

بمشاركة 3 دول، أكاديمية الشرطة تنظم دورة "إعداد المدربين في فحص الوثائق"

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على توتنهام 1/2 في الشوط الأول

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads