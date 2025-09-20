مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مداهمات لبؤر إجرامية ومخدرات بالشرقية والأقصر

قتل عنصران جنائيان شديدا الخطورة في مداهمات لـ بؤر إجرامية، وبحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية خلال مواجهات مع قوات الشرطة بمحافظتى الشرقية والأقصر.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق عدة محافظات، بجلب كميات من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، تم استهداف تلك البؤر، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، محكوم عليهما بالسجن المؤبد والسجن في جنايات "شروع في قتل، مخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه" بمحافظتى الشرقية والأقصر، وضبط باقي عناصر البؤر بحوزتهم: أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، هيدرو)، 68 ألف قرص مخدر، 87 قطعة سلاح نارى (80 بندقية خرطوش، 4 بنادق آلية، 3 فرد خرطوش)

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ73 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والعناصر المتورطة.

