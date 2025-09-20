السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد قليل، محاكمة البلوجر "بوبا اللدغة" بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بوبا اللدغة، فيتو
بوبا اللدغة، فيتو

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ"بوبا اللدغة"، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة للحياء، وتحرّض على الفسق والفجور.

وأمرت نيابة الشئون الاقتصادية بإحالة البلوجر  بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.

وكانت وزارة الداخلية تمكنت من ضبط بوبا اللدغة، صانعة محتوى، مقيمة بالقاهرة، على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات تتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقياته، وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة لاستخدام تلك المنصات.

ضبط البلوجر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكورة، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تم استهدافها وضبطها.

وبمواجهتها، أقرت بأنها نشرت هذه المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدات على صفحتها لتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوبا اللدغة المحكمة الإقتصادية الفسق والفجور مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

خطة شيطانية، طالبة تتفق مع شاب لسرقة 60 ألف جنيه من والدتها بالعمرانية

حبس عصابة سرقة السيارات والموتوسيكلات بمنشأة ناصر

محاكمة 9 متهمين بـ"خلية البساتين" غدا

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلاف على إطار سيارة بالجيزة

تجديد حبس شبكة أجنبية تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

حبس شبكة أجنبية تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

تأجيل محاكمة البلوجر أكرم سلام في اتهامه بتهديد سيدة

تأجيل محاكمة "طفل المرور" وآخرين بتهمة الاعتداء على طالب بعصا بيسبول

الأكثر قراءة

الطفل ياسين يصل إلى محكمة دمنهور بزي سبايدر مان، ووالدته: كنت أتمنى اصطحابه للمدرسة اليوم

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

عودة فيشر تشعل مفاوضات تدريب الأهلي من جديد

مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة في قصر الاتحادية

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح ودوري أبطال أوروبا قصة عشق لا تنتهي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads