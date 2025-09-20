الداخلية تكشف حقيقة فيديو تعرض طالبات للمضايقة أمام مدرسة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يقوم بمضايقة الطالبات أمام إحدى المدارس بالجيزة.

على الفور جرى فحص الواقعة، حيث أمكن تحديد وضبط المركبة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهته اعترف بارتكاب ما جاء بالفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



