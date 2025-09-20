السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تعرض طالبات للمضايقة أمام مدرسة بالجيزة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يقوم بمضايقة الطالبات أمام إحدى المدارس بالجيزة.

على الفور جرى فحص الواقعة، حيث أمكن تحديد وضبط المركبة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهته اعترف بارتكاب ما جاء بالفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشف حقيقة فيديو قسم شرطة الأهرام مدرسة بالجيزة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

الداخلية تنفي صحة فيديو مشاجرة سيدتين بالشرقية

تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد (صور)

الداخلية تكشف ملابسات تعدي زوج على زوجته ومحاولة بيع نجلهما بالإسكندرية

بمشاركة 3 دول، أكاديمية الشرطة تنظم دورة "إعداد المدربين في فحص الوثائق"

ضبط صاحب فيديو الاعتداء على المواطنين في الغربية

الداخلية تضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و97 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الأمن يضبط 3 أشخاص اعتدوا على مسن بالضرب في الدقهلية

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

نص أمر إحالة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

ليفربول يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك إيفرتون

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads