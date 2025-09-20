الداخلية تضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و97 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 108132 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1749 سائقًا تبين إيجابية 97 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وعلى الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات المرورية من ضبط 942 مخالفة متنوعة، وفحص 115 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 21 حكمًا والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

