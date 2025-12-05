إعلان الحصر العددي لانتخابات الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، وتضم مركزي إيتاي البارود ووشبراخيت بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

الأصوات الباطلة 3168 صوتا

بلغ غدد الناخبين المقيدين 542 ألفًا و913 ناخبًا، وبلغ عدد الحضور 144 ألفا و497 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 3168 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 141 ألفا و399 صوتًا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم مركز شبراخيت وإيتاي البارود على مقعدين وكان أعلي المرشحين في الأصوات كما يلي: حصل عماد الغنيمي، "مستقل"، على 34,987 صوتا، أحمد سعيد أبو عمر، "حزب النور" على 27,168 صوتا، والصحفي سعيد شتا، "مستقل" على 23,255 صوتا، وشمس الدين أنور، "مستقل" على 21,513 صوتا.

