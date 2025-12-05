أخبار مصر: مفاجأة غير متوقعة في الحصر العددي للمرشحين بالدوائر الملغاة، ترامب يجهز خبرا غير سار لـ 11 دولة، انطلاق قطار الشباب

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وزير الإنتاج الحربي: حققنا أرباحا غير مسبوقة خلال 3 سنوات لم نشهدها منذ 30 عاما

كشف المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي، أن الوزارة حققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أرباحًا غير مسبوقة لم تشهدها منذ نحو 30 عامًا، ما يعكس التطور الكبير في أداء القطاع وقدرته على المنافسة محليًّا ودوليًّا.

فتحي قنديل اكتساح، نتيجة الحصر العددي لانتخابات الإعادة في "نجع حمادي ودشنا والوقف"

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة قنا، والتي تضم مراكز “نجع حمادي ودشنا والوقف”، نتائج الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين.

اليوم، انطلاق أولى رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

تستعد الهيئة القومية للسكك الحديدية اليوم الجمعة، لتشغيل رحلات الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن برامج الشباب لتعريف الطلاب بالثقافة والبرامج المنفذة بكافة أرجاء البلاد.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 14 مسجدا في 12 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله ﷻ بافتتاح 14 مسجدًا اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 9 مساجد، وصيانة وتطوير 5 مساجد.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات كأس العرب

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباريات كاس العرب.

الحصر العددي، نشوى الديب قريبة من خوض جولة الإعادة في دائرة إمبابة

أظهر الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بدائرة إمبابة اقتراب المرشحة نشوى الديب من خوض جولة الإعادة في الدائرة التي كان مبين الدوائر التي ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

من 19 إلى 30، إدارة ترامب تخطط لزيادة الدول المشمولة بـ"حظر السفر"

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر من 19 دولة إلى أكثر من 30 دولة.

إعلان نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثامنة بدار السلام بسوهاج (فيديو)

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثامنة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج والملغاة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار حيث تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وتوجد فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

تحذير "عالي المستوى"، الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة فنزويلا "فورا"

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرها "عالي المستوى" لمواطنيها من السفر إلى فنزويلا، داعية المقيمين منهم هناك إلى مغادرة البلاد "على الفور".

لم ينجح أحد، نتائج الحصر العددي بالدائرة الرابعة في إبشواي بالفيوم

أعلن المستشار سعيد خاطر رئيس الدائرة الرابعة مركز أبشواي بالفيوم، وتضم أبشواي ويوسف الصديق، أن الحصر العددي للأصوات يشير إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 97625 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 7074 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة، 90551 صوتًا.

ترامب يعتزم إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل عيد الميلاد

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، قبل عيد الميلاد، عن انتقال اتفاق غزة إلى المرحلة الثانية، بالتزامن مع طرح هيكلية إدارة جديدة للقطاع.

من فوق ظهر الحصان، احتفالات مرشحين مستقلين في إطسا بالفيوم بعد نتائج الحصر العددي (صور)

امتطى النائب المحتمل لمركز إطسا بالفيوم، حسام خليل، ظهر حصان وطاف به ليلًا وسط الشوارع يحيط به أنصاره بعد أن أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا نتيجة الحصر العددي للأصوات الناخبين رسميًّا، وحصل على ثان أكثر المرشحين أصواتًا بعد مصطفى البنا.

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة بتروجيت وبيراميدز في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة بيراميدز وبتروجيت في اللقاء المحدد لها مساء غد السبت، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 10 في دوري القسم الأول "دوري نايل".

إعلان نتيجة الحصر العددي لانتخابات الإعادة بدائرة الرمل في الإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية الرمل في الإسكندرية نتيجة الحصر العددي للانتخابات، وذلك بعد ألغت الهيئة الوطنية الانتخابات بالمرحلة الأولى لمجلس النواب، وجرى إعادتها كاملة.

مسيرات مجهولة تثير الرعب قرب طائرة زيلينسكي أثناء زيارته أيرلندا (فيديو)

رصدت البحرية الأيرلندية ما يصل إلى 5 طائرات مسيرة تحلق بالقرب من مسار طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لدى وصوله في زيارة دولة إلى أيرلندا يوم الإثنين الماضي.

الإعادة على مقعد واحد، نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة بالدائرة الأولى بالفيوم

أعلن رئيس الدائرة الانتخابية الأولى ومقرها مركز شرطة الفيوم، وتضم “مركز وبندر الفيوم”، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

صفت على 6 مرشحين، الحصر العددي الكامل لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين على النظام الفردي في الدائرة الملغاة ومقرها الفتح وتضم مراكز “أبنوب الفتح ساحل سليم البداري وأسيوط الجديدة”.

إعلان الحصر العددي لانتخابات الإعادة بدائرة "أبو حمص وإدكو" بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة وتضم “أبو حمص وإدكو”، الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة.

لسه ما شفتش الوجه الحقيقي، خليفة "أبو الشباب" يتوعد حماس من داخل مستشفى إسرائيلي

توعد زعيم الميليشيا الموالية لإسرائيل في غزة غسان الدهيني، حماس بمواصلة القتال ضدها، وذلك في أول تصريح له بعد مقتل سلفه ياسر أبو الشباب.

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة في أبو تشت بقنا

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025، نتائج الحصر العددي في جولة الإعادة بالدائرة الرابعة ومقرها أبو تشت بمحافظة قنا، بعد الفرز وتسليم محاضر اللجان.

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية في قوص بقنا

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025، نتائج الحصر العددي في جولة الإعادة بالدائرة الثانية ومقرها “قوص” بمحافظة قنا، بعد الفرز وتسليم محاضر اللجان.

انخفاض بالقاهرة والصعيد "محلك سر"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ابتلعها" لص"، استعادة قلادة مستوحاة من أحد أفلام جيمس بوند

قالت شرطة نيوزيلندا، التي أمضت ستة أيام في مراقبة كل حركة أمعاء لرجل متهم بابتلاع قلادة مستوحاة من أفلام جيمس بوند من متجر مجوهرات، يوم الجمعة، إنها استعادت القلادة المزعومة.

