الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدى وتهديد شخص ونجله فى بولاق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء بالتعدى والتهديد بسلاح نارى بالجيزة.. وضبط المتهم.

ورصدت الأجهزة الأمنية، منشورًا مصحوبًا بمقطع فيديو، يُظهر شكوى أحد المواطنين من قيام جاره بالتعدى عليه وعلى نجله بالضرب، وتهديده باستخدام سلاح نارى، وذلك بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين ورود تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من عامل – مقيم بدائرة القسم، أفاد خلاله بتعرضه للسب والتهديد من قِبل أحد جيرانه، باستخدام سلاح نارى "طبنجة"، دون وقوع إصابات، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

على الفور، تم ضبط المتهم المشار إليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتبين أنه مسدس هيكلى بلاستيكى لا يُستخدم فى الإيذاء الفعلى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض الواقعة على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

