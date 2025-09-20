"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

مأساة في طريق مطروح، بثت مريم النشار مقطع فيديو مؤثر، بعد عودتها لأول مرة لمنزل عائلتها هي وشقيقتها، بعد أن فقدت أسرتها بالكامل في حادث سير مأساوي، أثناء رحلة عائلية إلى مطروح، حيث توفي والدها ووالدتها وأخوها الوحيد، واثنتان من شقيقاتها على الفور، ولم يتبقَ سواها هي وشقيقتها الصغرى.

مريم تكشف آلامها الموجعة بعد فقدان عائلتها في حادث مطروح

وكشفت مريم النشار عن حزنها الشديد عند تواجدها في منزل العائلة، بعد المأساة التي عاشتها وشقيقتها، لفقدهم كل أفراد العائلة في حادث مرسى مطروح قائلة "أنا مش قادرة اقعد دقيقة واحدة يا بابا والله وأنا شايفاكم حواليا في كل مكان"

رسالة موجعة من مريم بعد فقدان عائلتها في حادث مطروح، فيتو



وفي رسالتها المؤثرة التي اختلطت بالدموع، قالت مريم النشار "من بيت بابا.. أنا مش قادرة أقعد دقيقة واحدة يا بابا والله وأنا شايفاكم حواليا في كل مكان بس أنتم مش موجودين"

وتابعت مريم رسالتها الموجعة قائلة: "أنا وحنين هنا لوحدنا وأنا شايفة كل ذكرياتنا وكل حاجة ليكم.. آدم حبيبي وأنا شايفة ألعابك وشنطة الحضانة بتاعتك أنا قلبي بيتكوى والله"

واستطردت مريم النشار قائلة: "فراقكم صعب أوى وكاسرنى أنا وحنين أوى.. سبتونا لوحدنا ليه كنتم خدونا معاكم مش قادرين نعيش من غيركم والله.. أنا مش عايزة أعيش والله، بس ربنا سابنى علشان آخد بالى من حنين ومسيبهاش لوحدها"

عايشة قدام الناس وميته من جوايا

وعبرت مريم عن ألمها لفقدان عائلتها قائلة: "أنا عايشة قدام الناس بس من جوا أنا ميتة خلاص مبقاش يفرقلى أي حاجة.. بنخرج ونعيش ونتصور بس محدش حاسس باللى جوانا "

واختتمت مريم النشار رسالتها الموجعة قائلة: "كل حاجة موجودة في مكانها كأننا كنا راجعين تانى مش هيحصل كل اللي حصل ده.. ربنا يرحمكم يا حبايبي يارب ويصبرنا أنا وحنين على فراقكم بقا"



يذكر أن مأساة مريم النشار تحولت إلى قضية رأي عام سيطرت أحداثها على الشارع المصري، بعد أن فقدت أسرتها بالكامل في حادث سير مأساوي، أثناء رحلة إلى مطروح هي وأسرتها، حيث كان والدها يقود السيارة لكنه توفى في الطريق، ولم تتمكن الأم من السيطرة على السيارة وتوفيت هي وابنها الوحيد آدم واثنتان من بناتهما على الفور، ولم يتبقَ سوى مريم وشقيقتها الصغيرة حنين.

أعمام مريم يرفضون عودتهم للمنزل والجهات الأمنية تمكنهم من الشقة

وحكت مريم النشار تفاصيل صادمة عن الحادث المأساوي في مرسى مطروح الذي أودى بحياة والديها وأشقائها الثلاثة في حادث في طريقهم إلى مرسى مطروح، مؤكدة أن والدها فقد السيطرة فجأة على عجلة القيادة، لتصطدم السيارة بسيارة نقل محملة بالحديد، وهو ما أنهى حياة أسرتها في لحظة واحدة.

رحلة عائلية تحولت لكارثة في طريق مطروح، فيتو



وأكدت مريم أن الحادث المأساوي لم يتوقف عند مصرع والديها وأشقائها فقط، لكن الصدمة عندما وجدت نفسها في مواجهة خلافات عائلية، بعدما قام أعمامها، بحسب ما أكدته في مقاطع الفيديو الخاصة بها، بمنعها من دخول منزل والدها ووالدتها، وتغيير كالون الشقة، بل والتصرف في أرض مملوكة للأسرة.

وقالت مريم: "إنها اضطرت للظهور في مقطع فيديو ناشدت فيه المسئولين، بعد أن قام أحد أعمامها بطرد المستأجر من أرض الأسرة"، قائلة: "كنت أتمنى فقط أن أدخل منزل والدي وأستعيد ذكرياتهم".

وبعد أيام قليلة أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن قامت بتمكين مريم من العودة إلى منزلها بقرار رسمي، لتخرج بعدها في مقطع آخر توجه فيه الشكر للقيادات الأمنية التي دعمتها ووقفت بجانبها.

وأوضحت أنها تمكنت من دخول الشقة وجرد محتوياتها، وتأكدت من عدم فقدان أي شيء.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.