السبت 20 سبتمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تعدى عدد من الأشخاص على آخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بالجيزة.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أغسطس الماضى ورد بلاغ لمركز شرطة الصف بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) وطرف ثانٍ (3 أشخاص)، على خلفية خلافات سابقة بينهم، قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء.

ضبط صاحب فيديو الاعتداء على المواطنين في الغربية

نفذ 6 عمليات، ضبط عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

وأسفرت الجهود عن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الاسلحة البيضاء النيابة العامة ا النيابة العامة فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء كشف ملابسات كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء مركز شرطة الصف

