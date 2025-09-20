الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تعدى عدد من الأشخاص على آخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أغسطس الماضى ورد بلاغ لمركز شرطة الصف بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) وطرف ثانٍ (3 أشخاص)، على خلفية خلافات سابقة بينهم، قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء.

وأسفرت الجهود عن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

