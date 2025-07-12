بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، اليوم السبت، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق مطروح - الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

تفاصيل الحادث

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي، في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى مطروح، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية في الحال، وإصابة 12 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

شملت قائمة المصابين: (محمود. خ. م) 26 سنة – البحيرة، و(أحمد. م.ج) 45 سنة – المنصورة، و(جمعة. ع. ع) 45 سنة – الغربية، و(أحمد.د. ع) – الإسكندرية، و(سعد.ع) 17 سنة – البحيرة، و(علي. م. ع) 61 سنة – البحيرة، و(أحمد.م. ع)29 سنة – البحيرة، و(محمد. خ. ع) 31 سنة – البحيرة، و(عزت.م. م)60 سنة – القليوبية، و(محمد. خ. م)24 سنة – الغربية، و(حسين. إ. ك) 26 سنة – الغربية، و(حمدية. م. أ)40 سنة – الغربية، و(سيد.ت.س) 29 سنة – الغربية

الإجراءات القانونية

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرَت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، وسط تأكيدات بتوافر الرعاية الطبية للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.