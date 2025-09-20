تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد (صور)

أعلنت وزارة الداخلية، عن تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد 2025 /2026



وذكر بيان أمنى؛ فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية وتسخير كافة الطاقات إستعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد لتوفير المناخ الآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة فى نفوسهم.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ خطط أمنية شاملة لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها وتكثيف المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات وذلك بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية.

كما تواصل أجهزة الوزارة تكثيف الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور لتسيير الحركة المرورية، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلًا عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا التأكد من سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين حفاظًا على أرواح الطلاب والمواطنين.

وقامت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بعدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بدقة والتأكد من إلمام كافة الخدمات بمهامها والتأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.

