حوادث

حريق هائل ومصابون في اصطدام سيارة مواد بترولية بسيارتين أخريين بالطريق الإقليمي (صور)

حريق في حادث الطريق
حريق في حادث الطريق الإقليمي

شهد الطريق الإقليمي صباح اليوم حادثًا مروعًا أسفر عن اصطدام سيارة مواد بترولية بسيارتين أخريين، من بينها سيارة نقل، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير على الطريق.

وأكد شهود عيان، أن الحادث تسبب في إغلاق جزئي للطريق في اتجاه العاصمة، مع توجيه السائقين لاستخدام الطريق الأوسط كبديل لتفادي الزحام. 

كما تم نشر سيارات الإطفاء والإسعاف لمباشرة الحريق وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، بالتنسيق مع المرور لتأمين المنطقة.

تفاصيل الحادث:

اصطدام سيارة مواد بترولية بسيارتين أخريين من بينها سيارة نقل.

اندلاع حريق كبير تسبب في إغلاق جزئي للطريق المتجه إلى العاصمة.

بوابة حلوان واتجاه الصف مغلقان نهائيًا لحين السيطرة على الحريق.

انتشار أمني وخدمات مرور لتوجيه السائقين وتجنب أي حوادث إضافية.

