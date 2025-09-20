الداخلية تكشف ملابسات تعدي زوج على زوجته ومحاولة بيع نجلهما بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من تعدى زوجها عليها بالضرب، والادعاء بمحاولته خطف نجلهما وبيعه لإحدى الأسر بالإسكندرية، حيث تم ضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد ربة منزل "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، واتهمت زوجها (بائع متجول "له معلومات جنائية" ) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وحروق متفرقة لخلافات زوجية بينهما.

تمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بتعديه على زوجته ونفى ما ادعته بقيامه باختطاف نجلهما وبيعه لإحدى الأُسر، وعلل إدعائها بذلك لذات الخلافات لرغبتها فى إصطحاب نجلهما للتسول واستجداء المارة ورفضه لذلك، ولخشيته قيامها بإلحاق الأذى بنجلهما قام بإصطحابه للإقامة رفقة جارتهما لرعايته، وبسؤال جارتهما أيدت ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

