الداخلية تنفي صحة فيديو مشاجرة سيدتين بالشرقية

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، زعم خلاله حدوث مشاجرة بين سيدتين أثناء استقلالهن سيارة أجرة بالشرقية، وادعى أن إحداهن تواصلت مع شخص زعم كونه ضابط شرطة قام باستيقاف السيارة والتعدي بالضرب على السيدة الأخرى.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تعود لعام 2017، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة آنذاك، وتولت النيابة العامة التحقيق مع كافة الأطراف، مشددًا على أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروج تلك الادعاءات الكاذبة.

