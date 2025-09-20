السبت 20 سبتمبر 2025
حوادث

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

استكملت نيابة القاهرة الجديدة، الاستماع لأقوال عاطل لاتهامه بانتحال صفة طبيب والنصب على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة التجمع.

وأوضح المتهم بأقواله انه مارس بالفعل العمل الطبي بأنه كان مساعدا لأكثر من طبيب في أكثر من عيادة على مدار ٨ سنوات وأنه خريج معهد فني صحي لكنه تعلم الكثير من خلال عمله كمساعد للأطباء.

وأكد المتهم قائلا: “لاقيت أن الطب هو اكتر مجال بفهم فيه فقررت أفتح عيادة وأجرب وفعلا الناس ارتاحت على علاجي جدا وبقيت أقدر أساعدهم في مشاكلهم الصحية والدليل محدش اشتكى”.   

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أسس عيادة طبية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة وزاول نشاطه الإجرامي عبر استقبال مرضى، مستعينًا بالأدوات والمستلزمات الطبية لإيهامهم بصفته الوهمية. 

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه وبحوزته أدوات وأجهزة وملابس طبية، سجلات بأسماء المرضى، 2 ماكينة دفع إلكتروني، 2 جهاز لاب توب و2 هاتف محمول، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. 

