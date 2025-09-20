حبس التيك توكر بوبا اللدغة 6 أشهر بتهمة الألفاظ الخادشة والتحريض على الفسق

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر بوبا اللدغة، 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة للحياء، وتحرّض على الفسق والفجور.

وأمرت نيابة الشئون الاقتصادية بإحالة البلوجر بوبا اللدغة، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع، وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.

وكانت وزارة الداخلية تمكنت من ضبط بوبا اللدغة، صانعة محتوى، مقيمة بالقاهرة، على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات تتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقياته، وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة لاستخدام تلك المنصات.

ضبط البلوجر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء



وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكورة، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تم استهدافها وضبطها.

وبمواجهتها، أقرت بأنها نشرت هذه المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدات على صفحتها لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

