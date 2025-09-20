السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط صاحب فيديو الاعتداء على المواطنين في الغربية

ضبط المتهم بالغربية
ضبط المتهم بالغربية

 ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخص بالغربية لظهوره في فيديو متجرد من ملابسه العلوية والتعدي بالسب على بعض الأشخاص. 

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص متجردًا من ملابسه العلوية، ويقوم بالتعدي بالسب على بعض الأشخاص بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (أحد الأشخاص له معلومات جنائية).  

الداخلية تضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و97 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الأمن يضبط 3 أشخاص اعتدوا على مسن بالضرب في الدقهلية

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة نتيجة مشادة كلامية مع بعض الأشخاص على خلفية معاتبته لهم على معاكسة إحدى الفتيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغربية ضبط متهم فيديو متداول التعدي بالسب مشادة كلامية مواقع التواصل الاجتماعي الامن العام وزارة الداخلية السلوكيات المخالفة الاجراءات القانونية

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و97 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الأمن يضبط 3 أشخاص اعتدوا على مسن بالضرب في الدقهلية

ضبط 4 أشخاص لتعاطيهم المخدرات وبحوزتهم كلب في الجيزة

سقوط عصابة الشرطة المزيفة فى مصر القديمة

ضبط عامل بحوزته مخدرات وسلاح ويعتدي على مواطن في كفر الشيخ

ضبط عاطل استولى على أموال المواطنين باستخدام بيانات بطاقاتهم البنكية في المنيا

ضبط عاطل يستخدم ملابس نسائية للتسول في الجيزة

حريق هائل ومصابون في اصطدام سيارة مواد بترولية بسيارتين أخريين بالطريق الإقليمي (صور)

الأكثر قراءة

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

16 طعنة و103 غرز، تفاصيل التقرير الطبي للناجية من مذبحة نبروه بالدقهلية

رئيس سنغافورة: حريصون على تعزيز العلاقات مع مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط

باستثمارات 70 مليون دولار، رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا للمنسوجات بالقنطرة غرب (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads