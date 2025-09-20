ضبط صاحب فيديو الاعتداء على المواطنين في الغربية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخص بالغربية لظهوره في فيديو متجرد من ملابسه العلوية والتعدي بالسب على بعض الأشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص متجردًا من ملابسه العلوية، ويقوم بالتعدي بالسب على بعض الأشخاص بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (أحد الأشخاص له معلومات جنائية).

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة نتيجة مشادة كلامية مع بعض الأشخاص على خلفية معاتبته لهم على معاكسة إحدى الفتيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

