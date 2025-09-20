بمشاركة 3 دول، أكاديمية الشرطة تنظم دورة "إعداد المدربين في فحص الوثائق"

نظمت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة دورة تدريبية متخصصة بعنوان "إعداد المدربين في مجال فحص الوثائق" خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2025، بالتعاون مع البرنامج الأورومتوسطى للشرطة، واستهدفت الدورة 12 متدربًا من مصر والأردن وفلسطين.

وتضمنت الدورة مجموعة من المحاضرات والأنشطة العملية، شملت:

أهداف البرنامج الأورومتوسطى للشرطة والدورة التدريبية، والمفاهيم الأساسية لتدريب المدربين، والخصائص الأمنية في الوثائق الأصلية وتقنيات كشف التزوير، واستخدام الوثائق المزورة في الجرائم الأخرى، وأساليب التزوير الشائعة والأدوات والتقنيات الحديثة، وإعداد المتدربين لعروض تقديمية باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الدولي وصقل القدرات المهنية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، خاصة في فحص الوثائق.

وفي ختام الدورة، قدم الخبراء القائمون على التدريب الشكر لممثلي الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجهم التدريبية.

