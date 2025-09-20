السبت 20 سبتمبر 2025
حوادث

حبس التيك توكر خالد الرسام 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه بتهمة الفسق والفجور

خالد الرسام
خالد الرسام

قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببني سويف، بحبس التيك توكر خالد محمد أحمد، الشهير بـ"خالد الرسام"، 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه لاتهامه بنشر الفسق والفجور وحيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري غير مرخص.

محاكمة التيك توكر خالد الرسام

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على التيك توكر المعروف بـ خالد الرسام، بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر المعروف بـ خالد الرسام، بتهمة نشر الفسق والفجور على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.


اشتراكات في قنوات رياضية

وقال المحامي في بلاغه: هذا الشخص هو من أسوأ الشخصيات الموجودة على تطبيق التيك توك، لما يقدمه من أفعال منافية للآداب والتلفظ بألفاظ نابية خلاف ترويجه للعلاقات المحرمة بدون زواج، على غرار من يدعو إلى المساكنة، والمقاطع البسيطة المعروضة حاليًّا هي جزء بسيط مما يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المحامي: الأمر الذي يعد معه مرتكبًا لجريمة إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء منصة بدون ترخيص لتسهيل ارتكاب جرائمه.

خالد الرسام محكمة الجنح الاقتصادية بني سويف

