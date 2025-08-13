أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات، اليوم الأربعاء وذلك بجميع الأعيرة بسوق الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5230 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4570 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3910 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36600 جنيه.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، بنحو 10 قروش في البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية.

ويعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.24 جنيه للشراء.

-48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.30 جنيه للشراء.

-48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.30 جنيه للشراء.

-48.40 جنيه للبيع.

خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

قدمت فودافون عرضا على محفظة فودافون كاش خلال فترة الصيف يتيح للعملاء سحب مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهريًا من محفظتهم وجعل الرسوم الخاصة بالسحب من محفظة فودافون كاش ثابتة.

رسوم فودافون كاش الجديدة

العرض الجديد يُبسط عملية السحب، حيث تم استبدال نسبة 1% لأول 5000 جنيه في الشهر برسوم ثابتة قدرها 5 جنيهات فقط ووفقا لفودافون فهذا العرض يأتي لتسهيل المعاملات المالية وتقليل التكلفة على العملاء، ما يجعل تجربة استخدام المحفظة الإلكترونية أكثر مرونة وسلاسة.

الخدمة الجديدة تسعى لتلبية احتياجات العملاء اليومية من خلال تقليل التكاليف وتسهيل العمليات كما أن هذا التغيير يمنح العملاء المزيد من الوضوح والراحة عند إدارة أموالهم من خلال محفظة فودافون كاش.

طريقة تفعيل العرض

لتفعيل الاشتراك في العرض، يكفي طلب كود من الهاتف المحمول وهو #999 *9*.

كانت فودافون أرسلت لعملائها تؤكد لهم “رسوم السحب بقت 5 جنيه بدلا من 1% وتقدر تسحب لحد 5,000 جنيه شهريًا من محفظتك برسوم ثابتة من أي مكان” حيث تفيد تلك الخطوة أي شخص يتعامل مع المحفظة، ويقوم بسحب مبلغ يزيد على الـ 500 جنيه من المحفظة والتي تعادل نسبة الـ 1% السابقة.

ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بعد مستويات قياسية جديدة في وول ستريت

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، وذلك بعد بلوغ مؤشرات في وول ستريت مستويات قياسية جديدة.

ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 2.96 نقطة أو بنسبة 0.54% إلى مستوى 550.85 نقطة في نهاية التعاملات، كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على صعود 160.81 نقطة أو بنسبة 0.67% إلى مستوى 24185.59 نقطة.

وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 17.42 نقطة أو بنسبة 0.19% عند الإغلاق إلى مستوى 9165.23 نقطة، في حين زاد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 51.55 نقطة أو بنسبة 0.66% عند الإغلاق إلى مستوى 7804.97 نقطة.

التجاري الدولي يرفع حدود الإنفاق الدولية للبطاقات خارج مصر

قال البنك التجاري الدولي إنه تمت زيادة حدود الإنفاق الدولية خارج مصر على جميع بطاقات CIB الائتمانية اعتبارًا من 13-08-2025.

وأضاف البنك في بيان له أن هذا التحديث يشمل أيضًا بطاقات الائتمان الحالية التي تم تفعيل حدود الإنفاق الدولية الخاصة بها.

شعبة المواد الغذائية تتوقع انخفاض الأسعار بنسبة 15%

أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن اتحاد الغرف التجارية يعمل حاليا على خفض الأسعار، لتخفيف العبء على المواطن.

وقال فى تصريحات تلفزيونية، إن استقرار أسعار صرف الدولار ساعد فى استقرار أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح من 5 إلى 15% على بعض السلع الغذائية.

وأضاف: “انخفاض أسعار السلع الغذائية مرتبط بالتزام التجار بمبادرة خفض هامش الربح، واستمرار استقرار سعر صرف الدولار”، موضحا أن اتحاد الغرف التجارية أطلق العديد من المعارض فى كافة المحافظات بهدف خفض الأسعار.

رئيس غرفة القاهرة: تخفيض أسعار الحديد 2000 جنيه دعمًا لمبادرة رئيس الوزراء

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، اعتزازه بكونه في طليعة المبادرين بخفض أسعار الحديد، دعمًا لتوجهات الدولة نحو ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن هذا التخفيض سجل سعر الحديد يسجل 36 ألف جنيه للطن، أي بتخفيض يصل 2000 جنيه.

المشاركة في المؤتمر الحكومي

جاء ذلك عقب مشاركته في المؤتمر الحكومي الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور رؤساء وممثلي الجهات الحكومية، وجهازي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من قيادات العمل التجاري والصناعي، للإعلان عن مبادرة وطنية موسعة لخفض الأسعار في مختلف القطاعات، بما يشمل السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ومواد البناء، فضلًا عن مستلزمات المدارس، مع تبكير موعد الأوكازيون الصيفي.

هذه الخطوة الاستراتيجية جاءت كاستجابة واعية لدعوة الحكومة

وأضاف أن هذه الخطوة الاستراتيجية جاءت كاستجابة واعية لدعوة الحكومة، وتكاملًا مع التخفيضات الإضافية التي أقرتها شركات الحديد بنسبة 6%، بما يعزز استقرار سوق مواد البناء ويخدم خطط التنمية الاقتصادية.

الغرفة التجارية بالجيزة تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر بيع كيلو الدواجن في المزارع يصل إلى 60 جنيها.

وقال في تصريحات تليفزيونية إن جميع مستلزمات الإنتاج الداجني معفاة من الرسوم الجمركية، موضحا أن هناك بعض تجار بيع الدواجن تبيع بأسعار مختلفة.

وأضاف أن أسعار بيع الدواجن في الأسواق مستقرة وأنه لأول مرة يوجد فائض في إنتاج الدواجن بنسبة 15%، كما أن هناك انخفاضا في أسعار البيع.

وأوضح أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار بيع الدواجن والبيض، وهذا بفضل زيادة المعروض في السوق، مشيرا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أحد عوامل استقرار أسعار بيع الدواجن والبيض.

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025

أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025، بدأت المحال التجارية في المناطق الشعبية بطرح حلوى المولد النبوي، بالتزامن مع قرب الاحتفالات بمولد النبي الذي يحل يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل.

أرخص أسعار حلوى المولد 2025

وبمقارنة سعر حلوى مولد النبي في محلات المناطق الشعبية بمثيلاتها في الراقية والمتوسطة، فهي الأرخص في السوق، حتى كتابة هذا التقرير، إذ قد تعلن بعض المحال عروض وتخفيضات على أسعار حلاوة المولد مع قرب الموسم.

سعر حلوى المولد النبوي في المحال

جاءت أسعار حلاوة المولد النبوي في المحال التجارية بالمناطق الشعبية، وفقًا لجولة «فيتو» التي شملت عدد من المحال التجارية، كالأتي:

كيلو الحلوى المشكل يبدأ من 100 جنيه

تراوحت أسعار كيلو حلوى المولد النبوي من 100 إلى 140 جنيهًا، في بعض المحال التجارية الشعبية لبيع الحلويات.

أسعار علب حلاوة المولد النبوي 2025

وعن أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025، فهي كالآتي:

أقل علبة حلوى مولد بـ 98 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلوى مولد الخير عدد 12 قطعة نحو 98 جنيها.

بلغ سعر علبة حلوى المولد اقتصادية فاخرة عدد 14 قطعة نحو 159 جنيها.

بلغ سعر علبة حلوى المولد اقتصادية لوكس عدد 22 قطعة نحو 233 جنيها.

بلغ سعر علبة حلاوة مولد اقتصادية فاخرة عدد 21 قطعة نحو 240 جنيهًا.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يخسر 6 مليارات جنيه بختام التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35855 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 43945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 16113 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة.



مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.

البنك الزراعي المصري يطلق مبادرة "كتابي هديتي" بالتعاون مع بنك الكساء

أطلق البنك الزراعي المصري، مبادرة "كتابي هديتي"، بالتعاون مع بنك الكساء المصري، تحت رعاية البنك المركزي المصري، والتي تم إطلاقها بداية من يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة شهر، وذلك في إطار التزام البنك بدوره الريادي في المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

مبادرة "كتابي هديتي"

وتهدف المبادرة إلى جمع مجموعة كبيرة من الكتب المتنوعة، بما في ذلك الكتب الدراسية، والعلمية، والثقافية، بالإضافة إلى كتب الأطفال والادوات المدرسية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات، وذلك من خلال صناديق التبرع التابعة لبنك الكساء، المتواجدة في المركز الرئيسي للبنك في الدقي، وفرع البنك في التحرير.

وتعد هذه المبادرة استمرارًا لمسيرة التعاون المثمر بين البنك الزراعي المصري، وبنك الكساء، بعد النجاح الذي حققته مبادرة "العيد فرحة"، والتي استهدفت إدخال الفرح والسرور على العديد من الأسر الأكثر احتياجا في القرى والمحافظات المختلفة.

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2025

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع سعر كرتونة البيض الأبيض واستقرار الأحمر والبلدي

وارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض نحو جنيهين، بينما استقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر والبلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 128 جنيها و135 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 130 إلى 138 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 133 إلى 140 جنيها.

الدعم المحلي والخارجي يدفع الجنيه المصري لأعلى مستوى أمام الدولار في 12 شهرا

قفز الجنيه المصري اليوم الأربعاء إلى أقوى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ نحو عام، مدعوما بزيادة تدفقات النقد الأجنبي مع انطلاق موسم السياحة والعطلات الصيفية، وتخفيف القيود على الحصول على العملة الصعبة للمسافرين، إلى جانب صعود عملات الأسواق الناشئة بعد بيانات التضخم الأمريكية.

ارتفاع الجنيه أمام الدولار

وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، ارتفع الجنيه 9 قروش في التعاملات المبكرة ليسجل 48.31 جنيه للدولار للشراء و48.41 جنيه للبيع، مقارنة بأدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه في أبريل الماضي، بحسب وكالة بلومبرج.

احتياطيات النقد الأجنبي لمصر

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو، مدعومة بنمو إيرادات السياحة 22% في النصف الأول من العام إلى 8 مليارات دولار، وزيادة عدد السائحين 25% إلى 8.7 مليون. وتستهدف الحكومة استقبال 18 مليون سائح بنهاية العام، ما قد يرفع الإيرادات عن التقديرات السابقة.

غرفة مواد البناء وصندوق تنمية الصادرات يستعرضان تفاصيل إطلاق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية

عقدت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد، باتحاد الصناعات، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الدكتورة أماني الوصال.

وأعلنت الوصال عن تفاصيل إطلاق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ولمدة 3 سنوات، مع زيادة النسب الأساسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمصدرين.

ويتضمن البرنامج تخصيص جزء من النسب الأساسية البالغة 50% نقدي لاستخدامه في دعم خدمات غير مباشرة مثل تمويل برامج التدريب للمصدرين، والحصول على شهادات الجودة المؤهلة للتصدير بأسعار تنافسية من خلال مركز تحديث الصناعة، وشراء معدات وآلات جديدة بدعم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشمل ذلك المسجلين وغير المسجلين في البرنامج الحالي، بناء على طلبات المجالس التصديرية.



وزير الاستثمار: مصر وكوت ديفوار يعملان على خلق بيئة مواتية لتعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع كاكو هواجا ليون أدوم، وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار، والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكوت ديفوار

وقال الوزير إن اللقاء شهد استعراضًا شاملًا لآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكوت ديفوار، حيث تم التأكيد على أهمية تنمية المبادلات التجارية، وتطوير الشراكات في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

مصلحة الضرائب تكشف حالات رد الضريبة على القيمة المضافة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن الحالات التي يجوز فيها رد الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات الضريبية وضمان حقوق الممولين.

وتشمل هذه الحالات، الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها مرتبطًا بالنشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بنظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض نشاطه داخل البلاد.

كما تشمل الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، أو البيع للجهات المعفاة المسموح قانونا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

المشاط: تكثيف جهود المتابعة لتفعيل مذكرات التفاهم المصرية الأردنية

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر للمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على التنسيق والمتابعة المستمرة على مدار العام الماضي، من أجل إتمام فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث يرأس الوزيران الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة.

اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح فعاليات الدورة الحالية للجنة يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على الاستمرار في تطوير العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة خاصة على صعيد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، التي تنعكس على النمو الاقتصادي والتشغيل في البلدين الشقيقين.

وثمّنت «المشاط»، نتائج الدورة الحالية من اللجنة والتي نتج عنها توقيع 9 وثائق تعاون مشترك في مجالات تنموية عدة، مشددة على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، على المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتفعيل تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتذليل كافة التحديات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

الضرائب: النظام المبسط فرصة لدعم المنشآت الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم (6) لسنة 2025 الموجه للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمثل خطوة جوهرية في مسار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية بما يضمن لها الاستمرارية والنمو.

النظام الضريبي المبسط

وأوضحت، أن النظام الضريبي المبسط الوارد في هذا القانون قانون دائم لا يرتبط بمهلة زمنية محددة، بل يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية بشكل مستمر، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار بما يمكن الممولين من التخطيط طويل المدى دون قلق من انتهاء مهلة التسهيلات.

وأشارت، إلى أن أهم مميزات النظام الضريبي المبسط هو تدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه مع الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، بالإضافة إلى الإعفاء من كل من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.

بعد إدراجها بالبورصة، ڤاليو تحقق نموا قويا في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من 2025

أعلنت اليوم شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ڤاليو” عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في أول إعلان عن نتائجها المالية منذ إدراج أسهمها في البورصة المصرية.

وقد بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 8.9 مليار جنيه، وهي زيادة بنسبة سنوية 60%، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها إلى 2.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 94%.

كما قفز صافي الربح إلى 341 مليون جنيه، وهو ما يمثل زيادة بواقع 64% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

إجمالي المبيعات

وعلى صعيد العمليات، ارتفع إجمالي المبيعات إلى 10.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 80% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، وذلك على خلفية النمو القياسي في حجم المعاملات بمعدل 133% لتصل إلى 3.6 مليون معاملة.

المشاط: العلاقات المصرية الأردنية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال فعاليات الدورة 33 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، التي عُقدت بالعاصمة الأردنية «عمّان» برئاسة رئيس وزراء البلدين.

وشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل الشراكة بين الوزارتين من أجل تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي وسياسات تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تم بحث تفعيل البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه خلال فعاليات اللجنة بين معهد التخطيط القومي في مصر، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استمرار تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، اللذين تربطهما روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، مضيفة أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث.

شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار في الأسواق وسط الهبوط العالمي

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية: إن أسعار الذهب شهدت مطلع الأسبوع الجاري حالة من التذبذب الملحوظ، ولاسيما أنها تراجعت بشكل مفاجئ مع بدء التعاملات الأسبوعية يوم الإثنين الماضي.

وأضاف ميلاد، إن سعر الأونصة في الأسواق العالمية العامل الرئيسي المحدد لاتجاه أسعار الذهب محليا، حيث ينعكس أي تحرك عالمي سريعا على السوق المصرية، بحسب إرم بزنس.

وأوضح أن جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا بين المستهلكين فقد نحو 45 جنيها دفعة واحدة، ليصل إلى مستوى 4575 جنيها في تعاملات الاثنين، قبل أن يشهد تعافيًا طفيفا أمس الثلاثاء عند 4580 جنيها.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.