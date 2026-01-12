الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

النجمة والحزم
النجمة والحزم
18 حجم الخط

تقدم فريق النجمة على نظيره الحزم، بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الحزم ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي.

أهداف مباراة الحزم والنجمة

افتتح النجمة التسجيل عن طريق دافيد تيجانيتش في الدقيقة 8، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق راكان الطليحي في الدقيقة 43.

تشكيل الحزم أمام النجمة

تشكيل النجمة أمام الحزم

ترتيب الحزم والنجمة في الدوري السعودي 

ويحتل النجمة المركز الأخير في الدوري السعودي برصيد نقطتين، فيما يحتل الحزم المركز ال12 برصيد 13 نقطة.

الاتفاق يفوز على النجمة 3/4 في الدوري السعودي 

وحقق فريق الاتفاق الفوز السابع على التوالي، بعد الانتصار على نظيره النجمة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي، والتي أقيمت على ملعب النجمة في عنيزة.

أهداف مباراة الاتفاق والنجمة 

وجاءت رباعية الاتفاق عن طريق ناصر الهليل بالخطأ في مرمى فريقه (27)، والبلجيكي موسي ديمبيلي (39)، وجاء الهدف الثالث والرابع، عن طريق فرانشيسكو كالفو (42)، و(59)، بينما جاءت ثلاثية النجمة عن طريق راكان الطليحي (72)، والعراقي علي جاسم (73)، والبرازيلي لازارو فينيسيوس ماركيز (87).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي النجمة الحزم النجمة والحزم مباراة الحزم والنجمة أهداف مباراة الحزم والنجمة

مواد متعلقة

صراع بين كريستيانو رونالدو وفيليكس على قمة هدافي الدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة سيدنا موسى وتخفيف الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية