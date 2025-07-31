مشتريات البنوك المركزية من الذهب تسجل 166.5 طن بالربع الثاني من 2025

قال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداولات خارج البورصة، ارتفع بنحو 3% في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن المجلس، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب مستويات 1248.8 طن متري في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، إذ قفزت الاستثمارات بنحو 78%.

الطلب على سبائك الذهب

وارتفع الطلب على سبائك الذهب بنحو 21% في الربع الثاني، مما أسهم في تعويض التراجع المستمر في الطلب على العملات المعدنية. هذا وسجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفقات نصف سنوية منذ النصف الأول من 2020.

من ناحية أخرى، تراجع الاستهلاك العالمي من المجوهرات الذهبية بنحو 14% إلى 341 طنا، وهو أقل مستوى منذ الربع الثالث من 2020.

وكشفت البيانات أن معظم الانخفاض جاء من الصين والهند، وتراجعت حصتهم مجتمعة لمستويات أقل من 50%، وذلك لثالث مرة في آخر 5 سنوات.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وفيما يتعلق بالبنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب، فقد تراجعت وتيرة مشترياتها، بنحو 21% إلى 166.5 طن، بالربع الثاني من 2025.

ولذلك خفض مجلس الذهب العالمي تقديراته لمشتريات البنوك المركزية من الذهب هذا العام، مضيفا أن الاتجاه طويل الأجل لتحويل البنوك المركزية لاستثماراتها من الأصول الأمريكية إلى الذهب لا يزال قائمًا.

جدير بالذكر أن السعر الفوري للذهب ارتفع بنحو 26% هذا العام، مسجلًا أعلى مستوى على الإطلاق في أبريل نيسان عند 3500 دولار للأونصة.

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