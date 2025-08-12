الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

 سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

 

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 «فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 126 جنيها و133 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 128 إلى 135 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 133 إلى 140 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 135 إلى 143 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيهًا إلى 127 جنيها.

 

