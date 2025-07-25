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اقتصاد

الحد اليومي للسحب النقدي من البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من خلال فروع البنك للأفراد والشركات.

وأوضح مسؤولون البنك الأهلي أنه تحدد صرف الحد الأقصى للسحب 250,000 جنيه مصري من الفروع وحد السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك وفق نوع البطاقة الخاصة.

 

ومن جانب آخر تقدم محفظة البنك الأهلي فون كاش خدمات عديدة للعملاء.

وتشمل القائمة في الخدمات التي تقدمها خدمة الأهلي فون كاش ما يلي:

 

تحويل الأموال:

تحويل الأموال من محفظة البنك إلى أي محفظة أخرى داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية لحظيًّا.

 

الشراء عن طريق الإنترنت:

الشراء من خلال إنشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط يمكن استخدامها محليًّا.

 

خدمات فوري:

شحن رصيد ودفع فاتورة هاتفك المحمول والتبرعات وسداد خدمة الـ ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وخدمات أخرى.

 

السحب والإيداع:

إيداع وسحب نقدي من خلال فروع البنك وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى التي تحمل لوجو "ميزة" بالإضافة إلى منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية.

 

شحن المحفظة:

يمكنك ربط بطاقات ميزة وماستركارد وفيزا (ائتمان – الخصم مباشر – المدفوعة مقدما – المرتبات) المصدرة من البنك الأهلي المصري على محفظة الفون كاش بنفسك لتغذية المحفظة مباشرة.

 

استقبال التحويلات البنكية:

استقبال التحويلات البنكية من أي حساب للمحفظة مباشرة.

 

خدمة المشتريات 

يمكن إجراء عمليات شراء باستخدام رمز الاستجابة السريع عن طريق الفون كاش وللاستعلام عن قائمة التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري اضغط هنا.

يبحث عملاء البنك الأهلي عن إجابة للتساؤل حول مدى إمكانية استخدام بطاقات الخصم المباشر بلاتينيوم في السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي دوليًّا.

 

وأوضح مسئولو بنك الأهلي أن بطاقات الخصم بلاتينيوم بالفعل تتيح صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية.

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