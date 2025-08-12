البنك التجاري يعلن تخفيض هامش الربح على أسعار صرف العملات الأجنبية

اعلن البنك التجاري الدولي أنه تم تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح % 3 اعتبارًا من 13-08-2025 على البطاقات الائتمانية.

يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة علي حساب بداية.

وقال مسئولو بنك التجاري الدولي CIB إنه يتم إصدار بطاقة ماستر كارد علي حساب بداية ولا يمكن إصدار بطاقة ميزة.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن حدود المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

1- الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه

