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اقتصاد

"إي إف چي هيرميس" تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لـ"ڤاليو"

ماجد العيوطي، فيتو
ماجد العيوطي، فيتو

أعلنت اليوم “إي اف چي هيرميس”، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة “ڤاليو” في البورصة المصرية وبدء تداول أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية أمس. 

يُذكر أنه تم قيد وتداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية عبر توزيع مبتكر للأسهم على مساهمي مجموعة إي إف چي القابضة، والتي خصصت 20.488% من رأس مال ڤاليو لمساهميها، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو2025، لتمكن الصفقة مساهمي “إي اف چي القابضة” من المشاركة بشكل مباشر في دعم مسيرة نمو منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الأسرع نموًا في مصر. 

وبالتوازي مع بدء التداول، استحوذت شركة أمازون على أسهم تمثل حصة مباشرة بنسبة 3.95% في ڤاليو بسعر 416.0 جنيه مصري للسهم. 

وشهد سعر السهم أداءً إيجابيًا ملحوظًا، حيث أغلق عند 7.4 جنيه مصري للسهم. 

وستستمر إي اف چي فاينانس القابضة (إي اف چي فاينانس)، وهي شركة تابعة لمجموعة “إي إف چي القابضة”، في امتلاك 67% من شركة “ڤاليو” بعد التداول وبيع الأسهم لأمازون.

 

ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج، فيتو
ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج، فيتو


ومن جانبه، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، أن القيد وبدء التداول الناجح لأسهم ڤاليو في البورصة المصرية واستثمار شركة أمازون العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا يعد علامة فارقة في مسيرة نجاح إي إف چي هيرميس. 

وأشار العيوطي إلى القدرات الاستثنائية التي تحظى بها شركة ڤاليو، والمتمثلة في الحفاظ على ولاء العملاء، وتطوير منصة قابلة للتوسع وتحقيق النمو المستدام، لتصبح بذلك إحدى أكبر العلامات التجارية نجاحًا ومصداقية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، مؤكدًا على ثقة الشركة في قدرة ڤاليو على مواصلة تقديم قيمة استثنائية للعملاء والمساهمين على حد سواء، ومن نجاح مسيرتها كشركة رائدة مُدرجة في البورصة المصرية. 

وأعرب العيوطي عن ثقته بأن هذه الصفقة التاريخية ستُشكّل محفزًا إيجابيًا لإعادة تنشيط حركة التداول في البورصة.
جدير بالذكر أن بدء تداول أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية هي إضافة مهمة لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، لما تحظى به الشركة من مقومات نمو جذابة تعظم القيمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، في ضوء تركيزها على تلبية احتياجات العملاء ومواصلة الابتكار. 

كما تتطلع «ڤاليو» إلى تحقيق آفاق نمو واعدة، مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للتنمية بالقطاع المالي المصري، مدعومة بسجلها الحافل بالإنجازات، ونموذج أعمالها المستدام، والتزامها بتحقيق الشمول المالي.

وقامت "إي إف چي هيرميس" بالعمل كمستشار مالي أوحد لڤاليو، ومجموعة إي إف چي القابضة فيما يتعلق بعملية القيد وصفقة أمازون. 

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