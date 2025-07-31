الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

أسعار الحديد اليوم،
أسعار الحديد اليوم، فيتو

سعر طن الحديد، تنشر فيتو أسعار الحديد اليوم الخميس 31-7-2025، حيث يهتم الكثير بمعرفة الأسعار يوميا، كما نهتم بنشر أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى.

وقررت عدد من الشركات على رأسها حديد عز وحديد بشاي وحديد السويس للصلب تثبيت الأسعار خلال شهر يوليو الجاري.

سعر طن الحديد اليوم  

- سجل سعر حديد عز نحو 41300 جنيه. 

- متوسط سعر الحديد الاستثماري 39960 جنيها.

- سعر حديد بشاي يسجل 39500 جنيه.

- سعر حديد الجيوشي سجل 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العشري سجل 37200 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي سجل نحو 37500 جنيه للطن.

بداية صناعة الحديد والصلب 

وبدأت صناعة الحديد والصلب في مصر في الأربعينيات من خلال عدد من الشركات الخاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خلال صهرها بأفران تعمل بالوقود السائل ثم صبها يدويا في قوالب ودرفلتها إلى حديد تسليح وكان يتم ذلك في “الشركات التالية” الدلتا والأهلية والنحاس.

وشهدت الأفران تطويرًا متلاحقًا، وفي نهاية الخمسينات أُنشئ بحلوان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، وفي بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية بالتعاون مع اليابان والاعتماد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب من نوعيات عالية الجودة من خامات الحديد الاستخراجية المستوردة وباستخدام الغاز الطبيعي (بدلا من الفحم) وتحويلها إلى حديد إسفنجي، ولقد  اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدأ من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

3 أنواع لشركات حديد التسليح 

1- شركات متكاملة وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها شركة عز الدخيلة بالإسكندرية التي تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية وتنتج كافة أشكال ومواصفات حديد التسليح.

تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

2 - شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب حديد إسفنجي من الخارج. 

3 - مصانع الدرفلة والتي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحديد اسعار الحديد سعر طن الحديد اسعار مواد البناء حديد عز صناعة الحديد والصلب

مواد متعلقة

تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

الأكثر قراءة

هالاند: أتحمل خطأ عمر مرموش وأثق في براءة مانشستر سيتي من الانتهاكات المالية

اليوم، تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني

بالأسماء، مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

موعد تنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالكليات الحكومية 2025

بعد انتهاء الأزمة بالتراضي، كم كلف رحيل مارسيل كولر خزينة النادي الأهلي؟

غدًا، رفع أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني في الأسواق

في أجواء عائلية، حسام عبد المجيد يحتفل بعقد قرانه (صور)

محيي إسماعيل: تكريم مهرجان المسرح "ما عجبنيش" ولازم آخد فلوس وجايزة قيمة تشبه الأوسكار

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا، 16 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بسعة الرزق وتوفير المال

الإفتاء توضح مدى حث الإسلام على احترام خصوصية الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads