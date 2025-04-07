الإثنين 07 أبريل 2025
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اقتصاد

حسام هيبة: تطوير النظام الضريبي وإطلاق حوافز جديدة لجذب المستثمرين

فعاليات الجلسة الأولى
فعاليات الجلسة الأولى بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي 

أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تطوير النظام الضريبي وإطلاق حوافز جديدة لجذب المستثمرين،  معربا عن تطلع مصر إلى توسيع الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات حيث إن هذه الشراكات ستسهم في دعم التنمية المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.

 

 جاء ذلك خلال مشاركة هيبة فى الجلسة الحوارية بعنوان " الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري"  ضمن فعاليات الجلسة الأولى بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي  بمشاركة باسكال فورث رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة وساندرين جافيت مستشار التجارة الفرنسية. 

 

 

وأشاد هيبة بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة مؤكدا أن هذه الإصلاحات تستهدف جعل مصر مركزًا استثماريًا إقليميًا خلال ٧ إلى ١٠ سنوات.


 

 

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النظام الضريبي حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة

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