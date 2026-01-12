بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

18 حجم الخط

فاز المستشار هشام بدوي، بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، وفقا لما أفرزته الانتخابات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للمجلس في الفصل التشريعي الثالث بالعاصمة الجديدة اليوم الأثنين.

تعيين المستشار هشام بدوي في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية

ومن الجدير بالذكر أن المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، من أعضاء مجلس النواب المعينين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي صدر أمس الأحد، بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب 2026.

محطات في حياة رئيس مجلس النواب الجديد

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب 2026، لهد العديد من الإسهامات القانونية في محطات مسيرته، حيث تخرج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، حتى وصل لتولي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

هشام بدوي بدأ حياته بوظيفة معاون نيابة

يشار إلى المستشار هشام بدوي، بدأ العمل عام 1981 في سلك القضاء بوظيفة معاون نيابة، وعين عضو اللجنة القانونية بوحدة غسل الأموال خلال الفترة من 2005 حتى 2012.

هشام بدوي مساعدا لوزير العدل لمكافحة الفساد

كما عُين المستشار هشام بدوي، قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من 2012 حتى 2015، حتى شغل وظيفة مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد عام 2015.

شغل المستشار هشام بدوي منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا

كما شغل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية لمكافحة جرائم الفساد.

وفاز المستشار هشام بدوي، بمنصب رئيس مجلس النواب الجديد للفصل التشريعي الثالث، في الانتخابات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية اليوم، برئاسة النائبة عبلة الهواري، كونها أكبر أعضاء المجلس سنا.

كما فاز الدكتور محمد الوحش، عن حزب مستقبل وطن، بمنصب وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عاصم الجزار، ممثل حزب الجبهة الوطنية بمنصب الوكيل الثاني بالفصل التشريعي الثالث.

