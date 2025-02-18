الثلاثاء 18 فبراير 2025
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اقتصاد

بعد وصول الكيلو 100 جنيه، رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد انخفاض الأسعار

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن، كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن السبب وراء تحرك أسعار الدواجن والبيض وموعد الانخفاض.

 

ارتفاع أسعار الدواجن

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن أسعار الدواجن تتحدد وفقا للعرض والطلب، وبالتالي السعر الحالي مقبول ومناسب للجميع مع قلة المعروض وزيادة عمليات السحب مع قرب شهر رمضان.

 

سعر كيلو الدواجن في المزارع والأسواق

ولفت “السيد”: إلى أن سعر كيلو الدواجن حاليا في المزارع يصل إلى 90 جنيها ويصل للمستهلك بحوالي 100 جنيه.

 

موعد انخفاض أسعار الدواجن

وأكد: أنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن منتصف رمضان لتتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيها، معقبا: عملية السحب على الدواجن حاليا مرتفعة، وبالتالي هناك تحرك في الأسعار، ولكن مع منتصف الشهر المقبل ستتراجع.

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