ديتوكس حلوى المولد، يخلصك من الدهون بعد تناولها

تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بالمولد النبوي الشريف، وهى مناسبة مقدسة اعتادت ربات البيوت خلالها على تقديم حلوى المولد وهى أشهى المأكولات فهو يعرف بالموسم احتفالا بمولد النبى الكريم صلوات الله عليه.

وحلوى المولد من الحلوى المصرية الشعبية التى يتم تناولها خلال المولد النبوى الشريف ورغم تحذيرات الأطباء من الإفراط في تناولها إلا أن الكثير من الكبار والصغار يقبلون على تناولها.

ديتوكس حلوى المولد

ويقدم الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، ديتوكس حلوى المولد للتخلص من السموم والدهون الناجمة عن تناول حلوى المولد خلال الاحتفال به اليوم.

المكونات:-

نصف ربطة بقدونس مقطعة.

ربع كوب كرفس مقطع.

ليمونة شرائح بقشرها.

عصير ليمونة كاملة.

ملعقة كبيرة كمون حب.

ليتر ماء فاتر.

طريقة تحضير الديتوكس:-

نحضر المكونات ونخلطعا معا فى دورق زجاجة ونتركها ليلة كاملة فى الثلاجة.

وفى اليوم التالى يتم تناوله على مدار اليوم ولكن ليس على الريق.

تكون اول كوب بعد تناول قطعة حلوى المولد بنصف ساعة.

ثانى كوب يكون قبل وجبة الغداء مباشرة.

ثالث كوب بعد وجبة الغداء بساعة.

رابع كوب يكون قبل وجبة العشاء.

هذا المشروب ينظف المعدة ويطرد السموم من الجسم ويعمل على حرق الدهون والسكريات والسعرات الحرارية بعد تناول حلوى المولد، كنا أنه غنى بالالياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

حلوى المولد

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.