الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

ديتوكس حلوى المولد، يخلصك من الدهون بعد تناولها

حلوى المولد, فيتو
حلوى المولد, فيتو

تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بالمولد النبوي الشريف، وهى مناسبة مقدسة اعتادت ربات البيوت خلالها على تقديم حلوى المولد وهى أشهى المأكولات فهو يعرف بالموسم احتفالا بمولد النبى الكريم صلوات الله عليه.

وحلوى المولد من الحلوى المصرية الشعبية التى يتم تناولها خلال المولد النبوى الشريف ورغم تحذيرات الأطباء من الإفراط في تناولها إلا أن الكثير من الكبار والصغار يقبلون على تناولها.

ديتوكس حلوى المولد 

ويقدم الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، ديتوكس حلوى المولد للتخلص من السموم والدهون الناجمة عن تناول حلوى المولد خلال الاحتفال به اليوم.

المكونات:-

نصف ربطة بقدونس مقطعة.

ربع كوب كرفس مقطع.

ليمونة شرائح بقشرها.

عصير ليمونة كاملة.

ملعقة كبيرة كمون حب.

ليتر ماء فاتر.

طريقة تحضير الديتوكس:-

  • نحضر المكونات ونخلطعا معا فى دورق زجاجة ونتركها ليلة كاملة فى الثلاجة.
  • وفى اليوم التالى يتم تناوله على مدار اليوم ولكن ليس على الريق.
  • تكون اول كوب بعد تناول قطعة حلوى المولد بنصف ساعة.
  • ثانى كوب يكون قبل وجبة الغداء مباشرة.
  • ثالث كوب بعد وجبة الغداء بساعة.
  • رابع كوب يكون قبل وجبة العشاء.
  • هذا المشروب ينظف المعدة ويطرد السموم من الجسم ويعمل على حرق الدهون والسكريات والسعرات الحرارية بعد تناول حلوى المولد، كنا أنه غنى بالالياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.
حلوى المولد 

نصائح مهمة لإنقاص الوزن 

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.
-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

txt

لأصحاب الريجيم، كيف يمكن تناول حلوى المولد دون زيادة فى الوزن

txt

حملات تفتيش مكثفة على أماكن تصنيع وتخزين وبيع حلوى المولد النبوي.. الصحة تناشد المواطنين بعدم شراء المنتجات مجهولة المصدر.. وضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المولد النبوي الشريف حلوى المولد تناول حلوى المولد ديتوكس حلوى المولد الدكتور محمد حلمى صحة الصحة

مواد متعلقة

تخفيضات على أسعار حلوى المولد النبوي.. تجار: انخفاض مبيعات موسم 2024.. واستعدادات المواطنين للعام الدراسي الجديد «السبب»

لمرضى السكر.. كيفية تناول حلوى المولد بدون مخاطر (إنفوجراف)

الطريقة الصحية لتناول حلوى المولد بدون أى مخاطر

طريقة عمل البسيمة من حلوى المولد اللذيذة والمميزة

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

رقم قياسي جديد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

لحل المشكلات العالقة، مدبولي يستهل زيارته للرياض بلقاء وزير الاستثمار السعودي

انخفاض ملحوظ في أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالأسواق

ads

منوعات

المزيد

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أفلام الموسم الشتوي بالسينمات العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

في ذكرى مولده، فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية