الأربعاء 06 أغسطس 2025
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اقتصاد

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

أسعار حلاوة المولد
أسعار حلاوة المولد 2025

 أسعار علب حلوى المولد 2025، يفصلنا أقل من شهر على حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحل يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وتعد حلوى المولد أبرز مظاهر الاحتفالات بهذه الذكرى العطرة؛ منذ عهود مضت.

<strong>اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو</strong>
اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو

صناعة وشراء حلاوة المولد إحياء للذكرى العطرة

وما زال المصريين يحيون هذه الذكرى العطرة بصناعة وشراء حلاوة المولد، التي تتطور صناعتها عامًا بعد عام.

<strong>اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو</strong>
اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو

موسم حلوى المولد النبوي 2025

وطرحت بعض المحال التجارية حلوى المولد النبوي، مع قرب بداية موسم 2025، الذي يبدأ في العادة قبل الموسم بثلاثة أسابيع، بينما تفضل بعض المحال طرح كميات صغيرة من حلاوة المولد قبله بشهر، وذلك ضمن خططها التسويقية لجذب العملاء.

<strong>اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو</strong>
اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو

أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025 

وتستعرض «فيتو» أسعار حلاوة المولد النبوي 2025 المعبأة في علب حسب عدد القطع، وبأحجام مختلفة؛ في المحال التجارية في السطور الأتية: 

<strong>اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو</strong>
اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو

 أسعار علبة حلاوة المولد 2025

  • بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 11 قطعة نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 19 قطعة نحو 220 جنيهًا.
  • بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 22 قطعة نحو 350 جنيهًا.
  • بلغ سعر علبة حلاوة المولد بايتس عدد 6 قطع نحو 420 جنيهًا.
<strong>اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو</strong>
اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو

سعر علب حلوى المولد 2025

  1. بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 25 قطعة نحو 530 جنيهًا.
  2. بلغ سعر علبة الحلاوة عدد 31 قطعة نحو 700 جنيه.
  3. بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 38 قطعة نحو 950 جنيهًا.
<strong>اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو</strong>
اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو

أسعار علب حلاوة المولد 2025

  • بلغ سعر علبة الحلوى عدد 47 قطعة نحو 1200 جنيه.
  • بلغ سعر علبة حلاوة المولد صفيح عروسة صغيرة عدد 42 قطعة نحو 1500 جنيه.
<strong>اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو</strong>
اسعار حلاوة المولد 2025 _صورة أرشيفية، فيتو

 سعر علبة حلاوة المولد 2025

  1. بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 66 قطعة نحو 1900 جنيه.
  2. بلغ سعر علبة حلاوة المولد صفيح عروسة كبيرة عدد 22 قطعة نحو 2500 جنيه.
  3. بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 25 قطعة نحو 2600 جنيه.

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