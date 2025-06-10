خبير: البورصة تواصل الصعود بدعم نتائج الأعمال والتوزيعات وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال أيمن فودة خبير أسواق المال إنه خلال انتصاف تداولات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الثلاثاء 10 /6 /2025 بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، واصلت المؤشرات المصرية أداءها الإيجابي بدعم من نتائج الأعمال والتوزيعات وإقرار ضريبة الدمغة بديلا عن الضرائب على الأرباح الرأسمالية ليواصل المؤشر الرئيسي صعوده متجاوزا حاجز الـ 32800 نقطة فى الدقائق الأولى من الجلسة وصولا إلى 32882 نقطة بالمنتصف بارتفاع 0.63% مع نشاط إيجابي لكافة القيادات باستثناء التجارى الدولى الذى لا يزال بالمنطقة الحمراء.

أبرز الأسهم

وأضاف أن سهم طلعت مصطفى شهد ارتفاعات ب 2.15% عند 58.35 جنيها وكذلك أى إف جى هيرميس الذي ارتفع بـ 2.3% عند 30.69 جنيه، فيما ارتفع بالم هيلز بـ 4.4% وفورى بـ 3.5% وغيرها العديد من الأسهم التي شهدت ارتفاعات بأكثر من 2%.

وتألق قطاع الخدمات المالية وقطاع الأغذية والمشروبات بقيادة سهم المطاحن.

أداء المؤشر السبعينى متساوى الأوزان

وتابع أنه على الجانب الآخر شهد أيضا المؤشر السبعينى متساوى الأوزان صعودا بـ 1.12% بالمنتصف وصولا إلى 9835 نقطة محققا قمة جديدة بدعم من أسهمه الصغيرة والمتوسطة التى شهد العديد منها ارتفاعات تجاوزت الـ 5% بقيادة أسهم الاستثمار والعقارات الصغيرة وبعض أسهم الاتصالات وتكنولوچية البنوك.

قيم التداول خلال الجلسة

وتابع: إن هذا الصعود مدعوما بقيم تداولات اقتربت من 3 مليارات جنيه بانتصاف تداولات الثلاثاء مع ارتفاع 151 سهما مقابل تراجع 68 سهما وبقاء 8 أسهم دون تغيير.

وتابع، ينصح بالتخفيف فى الارتفاعات الكبيرة وإعادة الشراء مع التهدئة على الأسهم التى شهدت طفرات سعرية متواصلة والاحتفاظ بسيول. مالية للاستفادة من اى موجات لجنى الأرباح لكل سهم على حدة.

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