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سياسة

خبير اقتصادي يحذر: موجة تضخمية جديدة تضرب السلع والخدمات تأثرا بزيادة أسعار المحروقات

على الادريسى،فيتو
على الادريسى،فيتو

 قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار حوالى ١٥٪؜ يُعد خطوة ذات تأثير مباشر على السوق المحلي، متوقعا أن يُحدث موجة تضخمية جديدة تطال مختلف السلع والخدمات، لاسيما  السلع الغذائية الأساسية والدواجن ورغيف الخبز الحر.
 

الإدريسي: السولار عصب النقل الثقيل ووسائل الشحن بين المحافظات

 وأوضح الإدريسي تصريح لـ فيتو أن “السولار يُعتبر عصب النقل الثقيل ووسائل الشحن بين المحافظات، لذا فإن أي زيادة في سعره تنعكس مباشرة على تكلفة نقل السلع والبضائع. هذا يعني أن الخضراوات، الفواكه، الأرز، السكر، والزيت، وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية، ستشهد زيادات متفاوتة في الأسعار، تتراوح مبدئيًا ما بين 10% إلى 15%، وفقًا لبُعد مناطق الإنتاج عن مراكز الاستهلاك، وحجم هامش الربح لدى التجار”.
 

 

لا تأثير على رغيف الخبز المدعم  

وواصل حديثه قائلا: أما بالنسبة لرغيف العيش المدعم لن يتأثر مباشرة بالزيادة، لأن الدولة تتحمّل فارق السعر عبر منظومة الدعم، لكن تكلفة إنتاج الخبز السياحي أو الحر سترتفع بسبب زيادة أسعار السولار المستخدم في تشغيل الأفران، ونقل الدقيق. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الخبز الحر بنسبة لا تقل عن 10%، ما يُضيف عبئًا على شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يحصلون على الخبز المدعم.
 

صناعة الدواجن من أكثر القطاعات تأثرًا بزيادة أسعار الوقود

 وتابع: تُعد  صناعة الدواجن من أكثر القطاعات تأثرًا بزيادة أسعار الوقود، فالنقل يمثل عنصرًا أساسيًا في تكلفة الإنتاج، سواء في نقل الأعلاف أو توزيع الدواجن على المحلات، إضافةً إلى ذلك، فإن المزارع تستخدم مولدات كهرباء تعتمد على السولار في ظل انقطاعات الكهرباء المتكررة، ما يعني ارتفاعًا مزدوجًا في التكلفة، ومن المرجح أن ترتفع أسعار الدواجن بمقدار يتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو في الأسابيع التالية لقرار رفع أسعار الوقود.

وأختتم الخبير الاقتصادي: من الضروري أن تتحرك الحكومة لضبط الأسواق، من خلال تكثيف الرقابة على الأسعار، والتدخل لمنع جشع بعض التجار الذين يستغلون الظروف لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. كما يُمكن دعم الفئات الأكثر تضررًا من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز المعارض الحكومية التي تبيع بأسعار مخفضة، مثل “كلنا واحد”.

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