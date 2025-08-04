رئيس غرفة القاهرة: مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ نموذج مُشرف

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية فور وصوله المقر الانتخابي بمنطقة الزمالك بالقاهرة للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، على أهمية المشاركة في الانتخابات، وأن هذا دور وطني، مشيرا إلى أن المصريين يقدمون نموذجًا مشرفًا للانتماء والتفاعل مع استحقاقات الدولة.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس غرفة القاهرة التجارية عند وصوله للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمقر الانتخابي بكلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك بالقاهرة اليوم الإثنين.

المشاركة في الانتخابات يعكس شعورًا راسخًا بالواجب الوطني



وقال (العشري): إن التزام أبناء مصر بالمشاركة في الانتخابات يعكس شعورًا راسخًا بالواجب الوطني، وأنهم مستمرون في دعم مؤسسات دولتهم والمشاركة الفعّالة في صناعة مستقبلها السياسي.



واستطرد (العشري): هذه المشاركة للمواطنين داخل مصر تأتي استكمالًا للمشهد الديمقراطي الذي بدأه المصريون بالخارج من خلال النزول إلى لجان الاقتراع ؛ ليؤكد الشعب المصري في الداخل والخارج معًا أن إرادة المصريين تُسطِّر تاريخًا جديدًا، وأن صوتهم موجود بقوة حين تُفتَح صناديق الانتخابات، وأن كل صوت في هذه الانتخابات يمثل جدارًا قويًا في الاستقرار السياسي الذي تحرص الدولة المصرية على بنائه، وأن الحرص على المُشاركة في الانتخابات يُعبّر عن الثقة في الدولة ورغبة المواطن في أن يكون رأيه مُمَثلًا عند اتخاذ القرار.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن مصر لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، وأن كل استحقاق انتخابي يمثل مناسبة مهمة لتجديد العهد بين المواطن ودولته.

وشدّد (العشري) على أن المشاركة في الانتخابات هي خطوة مهمة تؤكد على قوة الوعي والانتماء للمواطنين.

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