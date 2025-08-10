العلبة تبدأ من 150 جنيهًا، محتويات أرخص أسعار علب حلوى المولد النبوي

أسعار علب حلوى المولد النبوي2025، باقي أقل من شهر على حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحل وفقًا للبحوث الفلكية، يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

طرح علب حلاوة المولد بأسعار مختلفة

وتعد حلوى المولد من أبرز مظاهر الاحتفالات بهذه الذكرى العطرة؛ وطرحت المحال التجارية علب حلاوة المولد بأسعار مختلفة ومحتويات متعددة.

أسعار علبة حلاوة المولد 2025

وتستعرض «فيتو» محتويات أرخص أسعار علب حلوى المولد النبوي في المحال التجارية، التي جاءت كالأتي:

سعر علب حلاوة المولد النبوي

محتويات علبة حلوى المولد بـ 150 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 11 قطعة نحو 150 جنيهًا، وتحتوي على:

2 قطعة قرص حمص ميني، 2 قطعة فولية ميني، قطعة سمسمية ميني، قطعة حمصية ميني، قطعة قرص سمسم ميني، قطعة لديدة ميني، قطعة حمام ميني، قطعة ملبن سادة ميني، قطعة ملبن فول ميني.

سعر علب حلاوة المولد النبوي

محتويات علبة حلوى المولد بـ 220 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 19 قطعة نحو 220 جنيهًا، وتحتوى على:

قطعة قرص حمص ميني، 2 قطعة فولية ميني، قطعة سمسمية ميني، 2 قطعة سوداني مشكلت ميني، قطعة حمصية ميني، قطعة قرص علف ميني، قطعة لديدة ميني، قطعة حمام ميني.

كما تحتوي على قطعة بسيمة ميني، 2 قطعة نوجا بالفول السوداني مغطاه بالشوكولاتة، 2 قطعة نوجا بالفول السوداني ميني، قطعة جيلي ميني، 2 قطعة ملبن سادة ميني، قطعة ملبن بالفول السوداني ميني.

سعر علب حلاوة المولد النبوي

محتويات علبة حلاوة المولد بـ 350 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 22 قطعة نحو 350 جنيهًا، تحتوي:

قطعة قرص حمص ميني، 2 قطعة فولية ميني، 2 قطعة سمسمية ميني، 2 قطعة سوداني مشكلت ميني، قطعة حمصية ميني، قطعة قرص علف ميني، قطعة لديدة ميني، قطعة حمام ميني، قطعة بسيمة ميني.

كما تحتوى 2 قطعة نوجا فول ميني، 2 قطعة نوجا فول شوكولاتة ميني، قطعة جيلي ميني، 2 قطعة ملبن سادة ميني، قطعة ملبن فول ميني، قطعة بندقية ميني، قطعة لوزية ميني.

سعر علب حلاوة المولد النبوي

محتويات علبة حلاوة المولد بـ 420 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلاوة المولد بايتس عدد 6 قطع نحو 420 جنيهًا، تحتوي:

قطعة فولية بايتس، قطعة سمسمية بايتس، قطعة لديدة حمام بايتس، قطعة نوجا بالبندق وحمصية بايتس، قطعة ملبن مشكل بايتس، قطعة مكسرات مشكلة بايتس.

سعر علب حلاوة المولد النبوي

محتويات علبة حلاوة المولد بـ 530 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 25 قطعة نحو 530 جنيهًا، وتحتوي على:

2 قطعة سمسمية سكينة، 2 قطعة حمص سكينة، 2 قطعة فولية سكينة، قطعة ساندوتش جوز هند (مانجو)، 3 قطع ملبن سادة، 3 قطع ملبن جيلي سكر، قطعة دومية بالفول السوداني، 7 قطع ميني حمص، قطعة بسيمة سادة.

كما تحتوي على: قطعة حمام بالزبيب، قطعة لديدة بالزبيب، قطعة ساندوتش جوز هند (مانجو وفراولة)، قطعة هريسة بيضا بالزبيب، قطعة ملبن بعين الجمل، قطعة ملبن شوكولاته جوزهند، قطعة ملبن رش مكسرات.

وتحتوي أيضًا على: قطعة ساندوتش جوزهند مانجو (مكسرات)، قطعة ميكس باور، قطعة نوجا بالفول السوداني، قطعة بندق شريحة، قطعة لوز شريحة، قطعة توفي مكسرات، قطعة ميكس باور مشكلت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.