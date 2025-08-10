الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

العلبة تبدأ من 150 جنيهًا، محتويات أرخص أسعار علب حلوى المولد النبوي

سعر علب حلاوة المولد
سعر علب حلاوة المولد النبوي - فيتو

 أسعار علب حلوى المولد النبوي2025، باقي أقل من شهر على حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يحل وفقًا للبحوث الفلكية، يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

طرح علب حلاوة المولد بأسعار مختلفة

 وتعد حلوى المولد من أبرز مظاهر الاحتفالات بهذه الذكرى العطرة؛ وطرحت المحال التجارية علب حلاوة المولد بأسعار مختلفة ومحتويات متعددة.

 أسعار علبة حلاوة المولد 2025

وتستعرض «فيتو» محتويات أرخص أسعار علب حلوى المولد النبوي في المحال التجارية، التي جاءت كالأتي: 

<strong>سعر علب حلاوة المولد النبوي</strong>
سعر علب حلاوة المولد النبوي

محتويات علبة حلوى المولد بـ 150 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 11 قطعة نحو 150 جنيهًا، وتحتوي على: 

2 قطعة قرص حمص ميني، 2 قطعة فولية ميني، قطعة سمسمية ميني، قطعة حمصية ميني، قطعة قرص سمسم ميني،  قطعة لديدة ميني، قطعة حمام ميني، قطعة ملبن سادة ميني، قطعة ملبن فول ميني.

<strong>سعر علب حلاوة المولد النبوي</strong>
سعر علب حلاوة المولد النبوي

محتويات علبة حلوى المولد بـ 220 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلوى المولد عدد 19 قطعة نحو 220 جنيهًا، وتحتوى على:

 قطعة قرص حمص ميني، 2 قطعة فولية ميني، قطعة سمسمية ميني، 2 قطعة سوداني مشكلت ميني، قطعة حمصية ميني، قطعة قرص علف ميني، قطعة لديدة ميني، قطعة حمام ميني. 

كما تحتوي على  قطعة بسيمة ميني، 2 قطعة نوجا بالفول السوداني مغطاه بالشوكولاتة، 2 قطعة نوجا بالفول السوداني ميني، قطعة جيلي ميني، 2 قطعة ملبن سادة ميني، قطعة ملبن بالفول السوداني ميني.

<strong>سعر علب حلاوة المولد النبوي</strong>
سعر علب حلاوة المولد النبوي

محتويات علبة حلاوة المولد بـ 350 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 22 قطعة نحو 350 جنيهًا، تحتوي: 

 قطعة قرص حمص ميني، 2 قطعة فولية ميني، 2 قطعة سمسمية ميني، 2 قطعة سوداني مشكلت ميني، قطعة حمصية ميني، قطعة قرص علف ميني، قطعة لديدة ميني، قطعة حمام ميني، قطعة بسيمة ميني.

كما تحتوى 2 قطعة نوجا فول ميني، 2 قطعة نوجا فول شوكولاتة ميني، قطعة جيلي ميني، 2 قطعة ملبن سادة ميني، قطعة ملبن فول ميني، قطعة بندقية ميني، قطعة لوزية ميني.

<strong>سعر علب حلاوة المولد النبوي</strong>
سعر علب حلاوة المولد النبوي

محتويات علبة حلاوة المولد بـ 420 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلاوة المولد بايتس عدد 6 قطع نحو 420 جنيهًا، تحتوي:

 قطعة فولية بايتس، قطعة سمسمية بايتس، قطعة لديدة حمام بايتس، قطعة نوجا بالبندق وحمصية بايتس، قطعة ملبن مشكل بايتس، قطعة مكسرات مشكلة بايتس.

<strong>سعر علب حلاوة المولد النبوي</strong>
سعر علب حلاوة المولد النبوي

محتويات علبة حلاوة المولد بـ 530 جنيهًا

بلغ سعر علبة حلاوة المولد عدد 25 قطعة نحو 530 جنيهًا، وتحتوي على:

2  قطعة سمسمية سكينة، 2 قطعة حمص سكينة، 2 قطعة فولية سكينة، قطعة ساندوتش جوز هند (مانجو)، 3 قطع ملبن سادة، 3 قطع ملبن جيلي سكر، قطعة دومية بالفول السوداني، 7 قطع ميني حمص، قطعة بسيمة سادة.

كما تحتوي على:  قطعة حمام بالزبيب، قطعة لديدة بالزبيب، قطعة ساندوتش جوز هند (مانجو وفراولة)، قطعة هريسة بيضا بالزبيب، قطعة ملبن بعين الجمل، قطعة ملبن شوكولاته جوزهند، قطعة ملبن رش مكسرات. 

وتحتوي أيضًا على: قطعة ساندوتش جوزهند مانجو (مكسرات)، قطعة ميكس باور، قطعة نوجا بالفول السوداني، قطعة بندق شريحة، قطعة لوز شريحة، قطعة توفي مكسرات، قطعة ميكس باور مشكلت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حلوى المولد أسعار حلاوة المولد النبوي 2025 سعر حلاوة المولد النبوي 2025 سعر حلوى المولد النبوي 2025 أسعار حلوى المولد النبوي 2025 حلاوة المولد 2025 حلوى المولد 2025 المولد النبوي 2025 مولد النبي 2025 حلاوة المولد موسم حلاوة المولد النبوي 2025 أسعار علب حلوى المولد سعر علب حلوى المولد أسعار علبة حلاوة المولد سعر علبة حلاوة المولد موقع فيتو أرخص أسعار حلاوة المولد أرخص سعر علب حلوى المولد

مواد متعلقة

بزيادة 7 جنيهات، أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تباين سعر الكتكوت الأبيض وارتفاع البط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع صادم في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 10 أغسطس 2025

أسعار الخضار اليوم، الثوم يسجل 60 جنيها والبامية في طريقها للجنون بعد انخفاضها

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

أسعار المانجو اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، 6 أصناف "على قد الإيد" والفص تتهاوى

الأكثر قراءة

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

تصل لـ 46 مئوية، درجة الحرارة غدا الإثنين فى القاهرة والمحافظات

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

صفقة غاز إسرائيل؟!

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

احتجاز البلوجر شاكر 15 يوما بسجن النهضة

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن الإعارة الوظيفية وضوابط تقييم وترقيات الموظفين في القانون

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

أسعار السكر اليوم الأحد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ الإفتاء توضح

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads