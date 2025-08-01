الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، واصلت أسعار الذهب استقرارها بختام حركة تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالصاغة. 

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلي.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

الذهب
الذهب

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيه.   

سعر جرام الذهب عيار 21 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4550 جنيها.  

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3900 جنيه.  

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36400 جنيه.  

<span style=
الذهب

 الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي. 

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:
-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.
-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.
-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العُيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعا:
-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.
-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.
-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.
-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

<span style=
الذهب

تسعير الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:
-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).
-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.
-العرض والطلب داخل السوق المحلي.

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.  

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

<span style=
الذهب

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر يعد الاستثمار في الذهب من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما ان الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل انحاء العالم، حيث زاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

الأكثر قراءة

بالأسماء، حركة تنقلات ضباط مباحث أمن الجيزة

القبض على زوج أم مكة

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

الزمالك يخسر 3/1 من بروكسي في ختام المباريات الودية استعدادًا للدوري

بالأسماء، ننشر حركة تنقلات ضباط الشرطة في الدقهلية

الداخلية تعلن القبض على أم مكة وأم سجدة بتهمة بث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء

أسرة الفنان لطفي لبيب تتلقى واجب العزاء داخل الكنيسة الإنجيلية بالإسكندرية (صور)

تحقيقات موسعة في سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته بحفرة عميقة في حدائق أكتوبر

خدمات

المزيد

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في تفسير سورة المطففين، محمد سيد طنطاوي يوضح الفئة المحجوبة عن ربهم يوم القيامة

ما حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفرة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads