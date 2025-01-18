"الشباب" تطلق مبادرة يوم الخير لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة طقس الشتاء 

واصلت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، استعدادها لتدشين مبادرة يوم الخير بالمحافظات من خلال أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن العمل في المبادرة مستمر داخل مركز شباب الزغابة بمحافظة الإسماعيلية، ومركز شباب كفر عابد بمحافظة القليوبية، ومركز شباب النصر بمحافظة الشرقية، ومركز شباب شبرا بلولة وكفر الزيات بمحافظة الغربية، في حين استمر التجميع والتغليف بمراكز شباب (العامريه، المطار، النصر، سموحة والعمراوى بمحافظة الإسكندرية)، كما بدأت تجهيزات تجميع الملابس بمحافظة دمياط بنادي الفتاة بمركز شباب مدينة السرو.

يذكر أن هذه المبادرة والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في مرحلتها الثامنة تهدف إلى تجميع الملابس والمواد الغذائية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة طقس الشتاء القارس وللتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية لهم، خاصة بعد نجاح المبادرة في مراحلها السبعة السابقة.

من ناحية أخرى، تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة اللاعب محمد يحيى سباعي لاعب نادي الشمس للاسكواش والذي وافته المنية أمس بعد تعرضه لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه بها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وأسرة الاسكواش الصبر والسلوان.

وتعرض اللاعب الشاب لوعكة صحية مفاجئة قبل أن يتم نقله سريعًا إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه بها.

ونعى الاتحاد المصري للاسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي والذي توفى عقب تعرضه لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وجاء نعى الاتحاد كالتالي: “ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان”.

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