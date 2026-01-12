الإثنين 12 يناير 2026
دين ودنيا

ما هو حكم الإسلام في حلق اللحية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما يردده بعض المشايخ من أن من يحلق لحيته يكون كافرًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد من علماء الأمة المعتبرين قال إن من يحلق لحيته يكفر، وأن هذا الكلام لا أصل له في كتب الفقه ولا في أقوال أهل العلم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال  برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن العلماء اختلفوا في حكم إعفاء اللحية، فبعضهم قال إنها واجب، وبعضهم قال إنها سُنة، ونحن نأخذ بأنها سُنة، ولم يقل أحد من علماء الأمة المعتبرين إن حلق اللحية يخرج الإنسان من الدين.

وبيّن أن العلماء كذلك اختلفوا في معنى إعفاء اللحية، فهل المقصود أن يترك الإنسان لحيته دون تهذيب أو ترتيب، أم أن الإعفاء يكون مع الاهتمام بها وتهذيبها، موضحًا أن جمهور العلماء على أن إعفاء اللحية يحتاج إلى تهذيب مستمر حتى تكون في شكل جيد ومقبول.

وأشار إلى أن الإسلام دين الجمال والنظافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله جميل يحب الجمال»، ولذلك فإن تهذيب اللحية والاعتناء بها داخل في هذا المعنى، وليس المطلوب أن تكون في صورة منفرة أو غير لائقة.

وشدد على أنه لم يقل أحد من علماء الأمة المعتبرين أبدًا إن من يحلق لحيته كافر، داعيًا الله أن يعافينا ممن يدّعون ذلك ويتصدرون للفتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الأيام دون علم ولا فقه.

