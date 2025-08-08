انطلاق مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

قام اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابةً عن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإعطاء إشارة البدء للأسبوع السابع من مبادرة تخفيض الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد"، وسوق اليوم الواحد في نسخته الرابعة عشرة وسط إقبال كبير من مواطني مركز ومدينة القصاصين الجديدة.

محافظ الإسماعيلية يطلق المبادرة

وتهدف المبادرة التي أطلقها محافظ الإسماعيلية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير أسماك ومنتجات غذائية وخضروات وفاكهة طازجة بأسعار تنافسية، والتي تأتي في إطار جهود المحافظة المتواصلة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد صيام معاون الوزير المحافظ للمشروعات، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة.

جانب من المبادرة، فيتو

تكاتف وتعاون من عدة جهات

وأكد السكرتير العام تكاتف وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية خلال تلك المبادرة، تنفيذًا لتكليفات محافظ الإسماعيلية، والذي يؤكد على ضرورة العمل الجماعي خاصة فيما يتعلق بالمبادرات والتي تسعى المحافظة من خلالها لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة تبرز الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر من خلال البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر، وتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد أعلن عن إطلاق مبادرة نوعية كل يوم جمعة ولمدة ثلاثة أشهر، تستهدف تخفيض أسعار الأسماك، خاصةً سمك البلطي، الأكثر طلبًا وبيعه بسعر أقل من التكلفة.

موجهًا بتنفيذ المبادرة والإشراف عليها من قبل رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، على أن يتم ذلك من خلال وحدة محلية مختلفة كل أسبوع.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن إقامة أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن تكليفات الحكومة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن كافة المبادرات لها تأثيرات إيجابية مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، وتتميز أيضًا بسهولة تنفيذها مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من مبادرة سوق اليوم هو توفير كافة المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأوضحت شيماء عمر مدير عام التموين والتجارة الداخلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الإسماعيلية بنشر أسواق اليوم الواحد والمبادرات التي تمس المواطن مباشرة، تم إطلاق الأسبوع السابع من مبادرة أسماك البلد لأهل البلد، مشيرة إلى مشاركة عدد من مزارعي الأسماك والتجار بفاعلية في المبادرة، مقدمين كميات من الأسماك بأسعار رمزية، بالإضافة إلى عدد من تجار الجملة للسلع الغذائية والخضر والفاكهة المشاركين في سوق اليوم الواحد النسخة الـ١٤، ما يؤكد على رغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، من خلال المشاركة الفعالة في تلبية مطالب المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ومن جهته أشار المهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن هناك تعاون كبير من مزارعي السمك الذين سارعوا بالموافقة على المبادرة، حيث تم طرح نحو طن من أسماك البلطي بأسعار تتراوح من ٥٠ لـ ٦٠ جنيها في إطار الدور المجتمعي لأصحاب المزارع السمكية ومشاركتهم في المبادرة.

كما أوضح دكتور هاني عبد الخالق مدير عام الطب البيطري أن الأسماك تم الكشف عليها؛ للتأكد من جودتها كما تم نقل الأسماك من المزرعة إلى السوق بسيارة تابعة للطب البيطري وتم التسليم للتجار بإشراف مباشر من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية بوصول المبادرة لكافة المراكز والمدن، تم تنظيم المبادرة والسوق اليوم بمدينة القصاصين وسط إقبال جماهيري كبير.

وأكد المبادرة على الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأُسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

