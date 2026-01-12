سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الإثنين 12 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5.5 جنيه و9.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 4 جنيهات و12 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 14 إلى 18 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 12 إلى 20 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 16 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 8 جنيهات إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 13 و19 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 13 جنيها إلى 17 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 30 و40 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 12 و18 جنيها.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون البلدي: من 20 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

