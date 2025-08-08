موجة من الارتفاعات بسعر الأسماك.. تجار يوضحون أسباب اختفاء الجمبري الكبير.. اتحاد الصناعات: مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي.. وهذه قائمة بأغلى الأسعار

ارتفعت أسعار الأسماك ارتفاعا ملحوظا في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، وخاصة سعر السمك الشعبي مثل البلطي والمكرونة.

اختفاء الجمبرى الممتاز والجامبو

فيما اشتكى المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي من اختفاء الجمبرى الممتاز والجامبو، إضافة إلى ارتفاع سعر الجمبرى الوسط وصغير الحجم، سواء الطازج أو المجمد.

فلماذا ارتفعت أسعار الأسماك خلال هذه الفترة، وما هي حقيقة اختفاء الجمبري من الأحجام الممتازة والجامبو؟.

تجار يؤكدون اختفاء الجمبري كبير الحجم والجامبو من الأسواق

البداية؛ مع جولة «فيتو» في عدد من الأسواق الشعبية والراقية في محافظة القاهرة، حيث أكد البائعون اختفاء الجمبري كبير الحجم والجامبو من الأسواق.

أسباب اختفاء الجمبري الجامبو من الأسواق

وأوضحوا أن السبب في ذلك هو شراء المطاعم والفنادق للجمبري الجامبو والكبير الحجم بكميات أثرت على أسواق الأسماك، لأن الصيف هو موسم رائج للمطاعم ويفضل المواطنين شراء الأسماك والمأكولات البحرية خلاله جاهزة.

حرمان أسواق البيع بالتجزئة من أصناف الأسماك

وأضافوا: إلى جانب أن الفترة الحالية إجازة، وموسم «مصايف» وعليه فإن الفنادق والمطاعم في المناطق الساحلية تشتري الأسماك بكميات كبيرة جدًا، بنظام الاتفاقات المسبقة مع المستوردين أو تجار الجملة، وعليه كانت النتيجة «حرمان أسواق البيع بالتجزئة من أصناف الأسماك وغلاء بعضها».

ارتفاع أسعار السمك الشعبي

وأشاروا إلى أن مع انخفاض كميات الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق، وزيادة الطلب عليها ارتفعت أسعار السمك الشعبي مثل البلطي الذي يتراوح سعره بين 85 إلى 120 جنيهًا في بعض المناطق.

قفزة في أسعار الجمبري

وتابعوا: كما ارتفعت أسعار الجمبري الوسط ارتفاعات تراوحت بين 100 و200 جنيه في الكيلو، ليصل سعره إلى 700 جنيه، أما الجمبري الممتاز فيصل لـ 950 جنيهًا، فيما يصل سعر كيلو الجمبري الجامبو إلى 1500 جنيه.

مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي، ومع ذلك لا تزال تعتمد على معدات مستوردة في التعبئة والتغليف.

وشدد على ضرورة توفير تمويل ميسر للمصانع لشراء معدات محلية الصنع، خاصة مع وجود إمكانيات محلية قادرة على تحقيق مكون محلي يصل إلى 70% في بعض المعدات.

أسعار الأسماك في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسماك في المحال التجارية والسلاسل الغذائية في السطور الآتية:

بلغ سعر كيلو السمك فيليه أبيض مجمد نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر سلمون مجمد فيليه وزن 360 جرامًا نحو 440 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه سمك الهامور وزن كيلو نحو 425 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه سمك الهامور مجمد وزن كيلو نحو 535 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو السمك البلطي وسط نحو 105 جنيهات.

بلغ سعر كيلو السمك بلطي نحو 110 جنيهات.

سعر الأسماك في المحال التجارية

بلغ سعر كلماري طازج وزن كيلو نحو 365 جنيهًا.

بلغ سعر سمك قاروص نحو 500 جنيه للكيلو.

بلغ سعر سمك ماكريل ممتاز مجمد نحو 260 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السمك ماكريل نحو 210 جنيهات للكيلو.

بلغ سعر جمبري مقشر طازج نحو 660 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر جمبري مجمد من 750 إلى 850 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر سمك لوت كبير نحو 200 جنيه للكيلو.

بلغ سعر سمك دنيس حجم متوسط نحو 520 جنيهًا للكيلو.

أسعار كيلو الأسماك في المحال التجارية

بلغ سعر سمك مرجان أبو نظارة نحو 405 جنيهات للكيلو.

بلغ سعر سمك بهار وزن 2 كيلو نحو 1030 جنيهًا.

بلغ سعر سمك إنكليس كبير نحو 550 جنيهًا.

بلغ سعر سمك الهامور نحو 1000 جنيه لوزن 2 كيلو.

بلغ سعر سمك بياض نحو 240 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر سمك شعور كبير نحو 465 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو السمك فرجينيا نحو 220 جنيهًا.

سعر السمك في المحال التجارية

تراوح سعر كابوريا صغيرة من 220 إلى 235 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر بربوني مجمد نحو 310 جنيهات للكيلو.

بلغ سعر سمك الهامور كبيرة الحجم وزن 2 كيلو نحو 540 جنيهًا.

بلغ سعر سمك بلطي فيليه نحو 335 جنيهًا للكيلو.

