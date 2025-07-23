البنك الزراعي يحصد جائزة التميز والإنجاز المصرفي كأفضل بنك لدعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة لعام 2025

حصل البنك الزراعي المصري على جائزة التميز والإنجاز المصرفي في 2025، كأفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة، وذلك تتويجًا لجهود البنك في دعم وتمويل القطاع الزراعي والقطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة به، علاوة على دوره الوطني في دعم صغار المزارعين، والمساهمة في دعم المشروعات الكبرى والمبادرات القومية، لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

استلم الجائزة محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، ومنير رجب، رئيس المنطقة الفرعية بالإسكندرية، وذلك في الحفل السنوي الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالعاصمة اللبنانية بيروت، احتفالًا بتوزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي للعام 2025، بحضور حشد من قيادات المصارف العربية وشخصيات ومؤسسات دولية وإقليمية.

النهوض بالصناعة المصرفية والمالية العربية

وتهدف جائزة التميز والانجاز المصرفي لتكريم البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتميز في الخدمات المصرفية، في إطار سعي الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للنهوض بالصناعة المصرفية والمالية العربية، وكذلك تسليط الضوء على أبرز الإنجازات المحققة في القطاع المصرفي العربي.

وبهذه المناسبة، عبر محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن سعادته بالفوز بجائزة التميز المصرفي كأفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة لعام 2025، مؤكدًا أن هذه التميز يمثل تتويجًا لجهود كافة العاملين بالبنك على مستوى جميع قطاعاته، كما يمثل تأكيدًا لمكانة البنك في القطاع المصرفي كأكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وسعيه الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار أبو السعود، إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك التزامًا راسخًا بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في كافة عملياته المصرفية، وذلك من خلال عدد من الركائز الأساسية من بينها تمويل الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علاوة على الالتزام الدائم بتحديث البنية التحتية المصرفية، لضمان تقديم الخدمات المصرفية بصورة أكثر سهولة وكفاءة وصداقة للبيئة، كما يعمل البنك على تسريع وتيرة التحول الرقمي للحد من التعاملات المصرفية المادية، مما يقلل بصمتنا البيئية ويمنح عملائنا تجربة مصرفية سلسة ومريحة، وبالطبع كل ذلك يستند إلى مبادئ الشفافية والكفاءة والالتزام بالمعايير المصرفية الدولية، مما يضمن الالتزام بممارسات الحوكمة الصارمة.

من جانبه، أكد سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، أن هذه الجائزة تمثل تقديرًا دوليًا لجهود البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل التنمية الزراعية، وحرصه الدائم على تعزيز دور التمويل المستدام في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل الأنشطة الزراعية ليس في مصر فقط وإنما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في القطاع الزراعي

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يعد رائدًا في مجال التمويل المستدام، والأكثر قدرة على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في القطاع الزراعي، من خلال التوسع في دعم المشروعات التي تعزز حماية البيئة وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مثل تمويل المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية، وتمويل مشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وغيرها من الأنشطة المستدامة. كما يساهم البنك في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في القطاع الزراعي والصناعي وغيره من القطاعات.

وحرصًا من إدارة البنك الزراعي المصري على تحفيز الموظفين المميزين، حرصت إدارة البنك على أن يكون رئيس المنطقة الفرعية بالإسكندرية، ضمن وفد المكرمين من البنك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وعن ذلك، يقول منير رجب، رئيس المنطقة الفرعية بالإسكندرية، أن هذا التكريم يعد لفتة معبّرة من الإدارة التنفيذية للبنك لتؤكد حرصها على تقدير وتحفيز الموظفين المتفوقين وحثهم على التميز، مؤكدًا أنه تم تكريم المنطقة الأولى بالإسكندرية كأفضل منطقة في إدارة الأصول والأعلى نموًا في محفظة القروض الزراعية، والأقل تعثرًا على مستوى مناطق الجمهورية خلال الفترة السابقة، ولذلك حظيتُ بشرف تمثيل مصرفنا ضمن وفد المكرمين مع السيد الرئيس التنفيذي للبنك، والسيد نائب الرئيس التنفيذي، تقديرًا لهذا الإنجاز الذي يحسب لكافة موظفي المنطقة على وجه الخصوص والبنك بصفة عامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.