الكيلو السائب يصل لـ 470 جنيهًا، أسعار حلوى المولد 2025 بالمحال التجارية

أسعار حلوى المولد 2025، طرحت بعض المحال التجارية المتخصصة حلوى المولد النبوي لموسم 2025، بالتزامن مع قرب بدء موسم حلاوة المولد، إذ وفقًا للبحوث الفلكية فإن موعد المولد النبوي ستحل يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر المقبل.

سعر حلوى المولد 2025

أسعار حلوى المولد النبوي 2025 السائبة

وتستعرض «فيتو» أسعار حلاوة المولد النبوي 2025 السائبة في المحال التجارية، التي تباع إما بالقطعة أو الكيلو، وبأحجام مختلفة؛ وذلك حتي يتمكن المواطن من اختيار علبة حلوى مولد النبوي حسب رغبته؛ في السطور الأتية:

اسعار حلاوه المولد 2025

بلغ سع حمصية عبوة 2 قرص نحو 65 جنيهًا. بلغ سعر بسيمة بندق صغيرة نحو 95 جنيهًا. بلغ سعر بسيمة بندق كبيرة نحو 190 جنيهًا. بلغ سعر كيلو بندقية صغير نحو 230 جنيهًا. بلغ سعر جيلي فواكه نحو 45 جنيهًا. بلغ سعر حمام نحو 80 جنيهًا.

اسعار حلاوه المولد 2025

أسعار حلاوة المولد النبوي 2025 السائبة

بلغ سعر حمصية كبيرة نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر حمص ميني عدد 6 أقراص نحو 65 جنيهًا.

بلغ سغر دومية بندق نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر سكرية نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو صوابع نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر بسيمة سادة نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر شكلمة نحو 85 جنيهًا.

اسعار حلاوه المولد 2025

سعر حلاوة المولد النبوي 2025 السائبة

بلغ سعر فستقية صغيرة نحو 470 جنيهًا. بلغ سعر قشطة بالبندق نحو 75 جنيهًا. بلغ سعر قشطة بالبندق مشكلتة نحو 85 جنيهًا. بلغ سعر لديدة نحو 80 جنيهًا. بلغ سعر لوزية صغير نحو 240 جنيهًا. بلغ سعر مشكل (فولية + سمسمية+ حمصية) نحو 120 جنيهًا.

سعر حلاوه المولد 2025

أسعار حلوى المولد النبوي 2025 السائبة

بلغ سعر مشمشية جوزهند نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر مشمشية مكسرات نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر مقصوصة مكسرات نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر مكسرات مشكلة بايتس نحو 160 جنيهًا.

سعر حلاوه المولد 2025

أسعار نوجا المولد النبوي 2025

بلغ سعر نوجا بندق نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر نوجا فول شوكولاتة نحو 45 جنيهًا.

سعر حلوى المولد 2025

أسعار سمسية المولد النبوي 2025

بلغ سعر سمسمية صغيرة نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر سمسمية بايتس نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر سمسمية كبيرة نحو 125 جنيهًا.

سعر حلاوه المولد 2025

أسعار فولية المولد النبوي 2025

بلغ سعر فولية صغيرة نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر فولية كبيرة نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر طبق فولية بايتس نحو 50 جنيهًا.

سعر حلوى المولد 2025

أسعار أقراص حلوى المولد النبوي 2025

بلغ سعر قرص بندقية 120 جنيهًا. بلغ سعر قرص حمص مسكر نحو 45 جنيهًا. بلغ سعر قرص علف مكسرات نحو 80 جنيهًا. بلغ سعر قرص فستقية نحو 170 جنيهًا. بلغ سعر قرص كاجو نحو 155 جنيهًا. بلغ سعر قرص لوزية نحو 130 جنيهًا.

سعر حلاوه المولد 2025

أسعار ملبن المولد النبوي 2025

بلغ سعر ملبن بندق صغير نحو 85 جنيهًا.

بلغ سعر ملبن بندق كبير نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر ملبن سادة نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر ملبن عين جمل صغير نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر ملبن عين جمل كبير نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر ملبن فستق صغير نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر ملبن فستق كبير نحو 220 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.