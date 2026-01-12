فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

18 حجم الخط

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب 2026، فوز الدكتور محمد الوحش، بمنصب وكيل المجلس خلال الفصل التشريعي الثالث.

وحصل النائب محمد الوحش على 495 صوتا من أصل 577 صوتا عدد إجمالي الأصوات الصحيحة.

ممارسة رئيس مجلس النواب والوكيلين اختصاصاتهم لمدة 5 سنوات

ويستمر الدكتور محمد الوحش، في منصب وكيل مجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات، وهي عمر الفصل التشريعي الثالث، وفقا لما تنص عليه المادة (14) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، إجراء الانتخابات على منصب رئيس المجلس، والوكيلين.

هشام بدوي يتسلم رئاسة مجلس النواب رسميا

وعقب إعلان رئيس السن، انتخاب المستشار هشام بدوي، رئيسا للمجلس، يبدأ مباشرة مهام الرئاسة، على أن يتم إخطار رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب مجلس النواب.

نص اليمين الدستورية

وشهدت الجلسة العامة تلاوة النواب اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

عبلة الهواري تؤدي اليمين الدستورية

وأدت رئيس السن، “الأكبر سنا” النائبة عبلة الهواري، اليمين كأول نائبة، وتلتها النائبة سامية الحديدي، ثم النائبة سجى عمرو هندي، كونهما أصغر الأعضاء سنا، ويشاركان في إدارة الجلسة.

صدور قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين في مجلس النواب

وشهدت الجلسة تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد

كما شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.

وشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب، يعقبها أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، ثم إجراءات انتخابات رئيس المجلس، والوكيلين.

