أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

قال الحسيني الشرقاوي، المرشح المستبعد من المنافسة على رئاسة حزب الوفد، إن قرار استبعاده من الانتخابات استند إلى قرار سابق أصدره رئيس الحزب باستبعاده، على خلفية اعتراضه على بعض الأوضاع الداخلية، مؤكدًا أن القرار جاء دون سند لائحي.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن رئيس حزب الوفد أصدر قرار استبعاده في وقت سابق بشكل غير قانوني، دون عرضه على لجنة النظام بالحزب، ودون إجراء أي تحقيق أو توجيه لفت نظر، وهو ما يخالف لائحة الحزب.

وأوضح أنه تقدم بعد ذلك بعدة أشهر بالتماس إلى السكرتير العام، أكد فيه أن اعتراضاته كانت بدافع الحرص على مصلحة الحزب وليس الخروج عليه.

وأشار الشرقاوي إلى أن سبب ترشحه لرئاسة الحزب يستند إلى سند لائحي واضح، موضحًا أنه يمتلك التماسًا رسميًا من السكرتير العام، أعقبه تأشير من رئيس الحزب بسحب قرار الفصل، ما يعني – وفقًا لقوله – عودته إلى وضعه القانوني الطبيعي داخل الحزب.

ولفت إلى أن لجنة الانتخابات استندت في قرارها لاستبعاده إلى كونه ليس عضوًا في الجمعية العمومية، وهو ما ربطه بتداخل رئيس الحزب في شؤون العضوية.

وعلى صعيد انتخابات حزب الوفد، يتنافس على رئاسة الحزب 7 مرشحين بعد استبعاد الشرقاوي، وهم: الدكتور السيد البدوي، والمستشار بهاء أبو شقة، والدكتور هاني سري الدين، والمحامي عيد هيكل، والدكتور ياسر حسان، وعصام الصباحي، وحمدي قوطة.

وكان باب الترشح لرئاسة حزب الوفد قد فُتح يوم السبت 3 يناير، وتقدم خلال الفترة المحددة 8 مرشحين، هم: المستشار عيد هيكل، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية السابق بمجلس الشيوخ، والدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الحزب الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق الحزب، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا، والمهندس الحسيني الشرقاوي القيادي الوفدي، وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا للحزب.

