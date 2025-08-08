الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين

منظمة الفاو
منظمة الفاو

كشفت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الصادرة اليوم الجمعة، عن زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، بدعم من صعود أسعار اللحوم والزيوت النباتية.

متوسط مؤشر أسعار الغذاء

وسجل متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة خلال شهر يوليو 2025، بارتفاع 1.6% عن الشهر قبل الماضي، وذلك في أعلى قراءة للمؤشر منذ فبراير 2023.

ورغم ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء على أساس سنوي بنسبة 7.6%، فإنه لا يزال منخفضا بنسبة 18.8% عن ذروته التي سجلها في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الزيادات في أسعار اللحوم والزيوت النباتية عوضت التراجع في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.

وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية خلال يوليو بنسبة 7.1% على أساس شهري، مسجلا أعلى مستوياته خلال ثلاث أعوام، وذلك بسبب زيادة أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس.

سفير كندا وبعض ممثلى الفاو يتابعون مشروع تعزيز الزراعة الذكية بالنوبارية

استقرار معدل التضخم في السعودية رغم ضغوط أسعار الغذاء

كما زاد مؤشر منظمة الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 1.2% خلال الشهر الماضي مقارنة بيونيو، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب ارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام، بدعم من الطلب القوي على الواردات خاصة من الصين والولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفاو اسعار السلع أسعار السلع الغذائية متوسط مؤشر أسعار الغذاء الحرب الروسية الأوكرانية أسعار اللحوم

مواد متعلقة

بسام راضي: فوز مصر بمنصب رئيس مجلس الفاو لأول مرة في تاريخ المنظمة منذ إنشائها

فاو: ارتفاع أسعار الزيوت النباتية وتراجع الحبوب والأرز فى مارس

الأكثر قراءة

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

زيكو بعد انتقاله لـ بيراميدز: نجم الأهلي مثلي الأعلى

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

تهديد مبطن، أول رد من حماس على قرار إسرائيل احتلال غزة

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

مخالفتها تستوجب الإخلاء أو الطرد، 3 التزامات على المستأجرين في قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: يجوز التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا إذا توفرت هذه الشروط

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads