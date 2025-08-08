الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين

كشفت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الصادرة اليوم الجمعة، عن زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، بدعم من صعود أسعار اللحوم والزيوت النباتية.

متوسط مؤشر أسعار الغذاء

وسجل متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة خلال شهر يوليو 2025، بارتفاع 1.6% عن الشهر قبل الماضي، وذلك في أعلى قراءة للمؤشر منذ فبراير 2023.

ورغم ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء على أساس سنوي بنسبة 7.6%، فإنه لا يزال منخفضا بنسبة 18.8% عن ذروته التي سجلها في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الزيادات في أسعار اللحوم والزيوت النباتية عوضت التراجع في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.

وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية خلال يوليو بنسبة 7.1% على أساس شهري، مسجلا أعلى مستوياته خلال ثلاث أعوام، وذلك بسبب زيادة أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس.

كما زاد مؤشر منظمة الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 1.2% خلال الشهر الماضي مقارنة بيونيو، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب ارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام، بدعم من الطلب القوي على الواردات خاصة من الصين والولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.